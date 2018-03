Pe DN1, in zona localitatii Baicoi, s-a produs in urma cu putin timp un accident rutier in lant in care sunt implicate mai multe masini si un TIR. Se pare ca nimeni nu a fost ranit. Insa traficul in zona este complet blocat pe sensul Campina - Ploiesti.

Totodată, în judeţul Mureş, un autocar cu 31 de copii şi şase adulţi a derapat în municipiul Reghin, judeţul Mureş, pe DJ 153. Copiii au fost preluaţi de două microbuze şi cazaţi la şcoala din localitate.