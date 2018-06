Care este CEL MAI POTRIVIT ORAS pentru ZODIA TA si DE CE? Vezi unde te-ar duce DESTINUL!

In timp ce un oras poate sustine si duce un om spre glorie si implinire, alt oras il va distruge daca personalitatea nu ii este compatibila cu acel loc. Numai calatorind putem descoperi unde simtim ca apartinem, unde simtim iubirea si unde simtim respingere.



Daca un oras este manusa pe personalitatea si energia ta dar nu ai cum locui in el, este important sa il descoperi si sa revii cat de des poti acolo pentru a-ti umple rezervele de energie de bine. O asemenea infuzie chiar si cateva zile din cand in cand face cat saptamani intregi de calatorii in locuri incompatibile.

Fiecare oras din lume are caracteristici ce atrag anumite zodii spre el.



Nu este nevoie sa fii nascut intr-un oras ca sa te simti ca acasa in acel loc, acea tara cu obiceiurile, ritmul, oamenii si ambienta oferita.



Descopera cu ce oras este compatibila cel mai mult zodia ta. Ai fost acolo pana acum ? Cand iti planifici urmatoarea calatorie ?

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Santorini, Grecia



Berbecul, primul semn din zodiac, tanjeste dupa o viata activa si intensa dar si dupa scopuri indraznete. Apreciaza viata la maxim, increderea nu li se diminueaza in timpul provocarilor, deci sunt unul din cele mai aventuroase si unice semne zodiacale. Santorini din Grecia este cotat drept unul din cele mai frumoase si speciale orase din Europa si din lume, dotata cu cladiri albe decorate cu albastru mediteraneean si cu o arhitectura unica. Exact precum Berbecul atrage oamenii spre a le fi inspiratie si lider, asa si Santorini atrage turisti nenumarati, fiind o destinatie de top. Atmosfera sa infuzata de cultura ofera mediul prielnic si perfect pentru Berbecii care la randul lor sunt foarte familiarizati cu tot ce inseamna bun gust.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Paris, Franta



Taurilor le place sa munceasca intens si sa joace tare in jocul vietii, stiind ca vor culege cu siguranta rezultatul muncii lor. Din acest motiv ei nu se dau inapoi de la nicio provocare. Dar Taurii au si o componenta fina si rafinata. In afara de a fi practic si cu picioarele pe pamant ca un adevarat semn de Pamant, Taurul are nevoie ca de aer sa fie inconjurat de iubire si frumusete. Asta inseamna ca are nevoie de un oras care sa ii inspire natura tandra dar si sa ii ofere provocari.



Din acest motiv, orasul cel mai compatibil ii este Parisul. Taurul adora tot ce tine de cele cinci simturi. Dragostea sa pentru mancare, romantism si muzica buna pot inflori aici. In timpul iernii, se pot izola si munci puternic, apoi sa se bucure de primavara sorbind o sampanie pe malul Senei.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Londra, Marea Britanie



Londra este orasul ce are de oferit foarte multe poftei Gemenilor pentru a invata si explora, inclusiv o istorie bogata si faimoasa si o abundenta de muzee si galerii. Gemenii sunt condusi de Mercur, deci sunt foarte interesati in comunicare si educatie toata viata. Ei adora sa fie in orase care au o varietate bogata care sa ii satisfaca, in termeni de muzee, galerii si spectacole. Ei sunt foarte creativi si foarte buni la electronica si tehnologiile noi. Ar prefera sa isi cheltuiasca banii iesind si vazand un show bun sau sa participe la deschiderea unui nou muzeu decat sa stea acasa, oricat de confortabil ar fi. A trai undeva unde sa aiba acces la multa educatie, prieteni si comunicare este ceva foarte important pentru ei.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.