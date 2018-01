Care sunt cei mai infideli bărbaţi

Mai mult barbatii si mai putin femeile (sau poate viceversa) au, in timp, o usoara predispozitie de a cauta noul sexual si emotional.

Decizia de a accepta sau nu infidelitatea ca pe un mod de viata apartine fiecaruia in parte, dar azi vorbim strict despre predispozitia spre a fi infidel.

Pe langa tot felul de studii care au analizat statistic, sociologic, psihic inclinatia spre inselat, mai exista un „barometru" ce tine de influenta astrala.

Adica, unele semne zodiacale te fac mai predispus la „a da frau liber" dorintei de a experimenta in afara unei relatii sau chiar a unei casatorii.

Ca sa acceptam mostenirea karmica cu care ne-am nascut sau sa stim dinainte la ce sa ne asteptam de la partenerii nostri, am sa va prezint succint inclinatia fiecarei zodii catre inselat.

In linii mari, astrologii considera ca cele mai „tentate" zodii sunt cele cu ascendent in Soare, Luna, Venus, Marte.

Berbec

Daca ar trebui sa il numim pe cel mai putin loial semn zodiacal, atunci am putea striga in gura mare: Berbec. Usor visatori, cei nascuti sub acest semn astral sunt permanent in cautarea escapadelor, a provocarilor de orice fel.

Prin structura sa, Berbecul este un partener ideal pentru relatiile extraconjugale: pasional, mereu gata sa incerce gustul tentatiilor si, bineinteles dornic sa i se confirme mereu valoarea.

Daca esti nascut sub semnul zodiacal Berbec vei avea aptitudini de amant, dar vei lupta constant cu pierderea rapida a interesului pentru celalalt.

In cazul Berbecilor, focul pasiunii se cam stinge dupa ce isi castiga partenerul, fiind mai atrasi de lupta in sine decat de finalitatea ei.

Din punct de vedere sexual, tot ei cunosc foarte bine, intuitiv, armele seductiei si asteapta parteneri dorniti de cat mai multe experiente sexuale interesante.

