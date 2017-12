Care sunt fanteziile sexuale ale bărbaţilor în funcţie de zodie

Berbec

Dorinta sexuala a unui barbat berbec este destul de simpla: el vrea actiune. Indiferent ca este vorba de o chemare impulsiva in timpul zilei, sa faceti sex intr-un nou loc sau intr-o alta camera decat cea de obicei, il vei surprinde cu siguranta.

Taur

Barbatii taur vor ca partenerele lor sexuale sa fie satisfacute complet. Insa, daca ar fi sa discutam despre o fantezie secreta este sa faca dragoste fara sa fie ingrijorat de performanta sa in pat. Spune-i sa ia o pauza, sa se intinda pe spate si sa se bucure de ce va urma.

Gemeni

Cel mai mare organ sexual al barbatului Gemeni este mintea sa, asa ca iubitul tau poate fi intr-o fantezie din momentul in care ati ajuns in pat. Iar daca asta nu este chiar punctul tau forte, poti construi anticipatia in timpul zilei prin trimiterea unor mesaje sexy in legatura cu noaptea care va urma.

Rac

Urmasii lui Adam din aceasta zodie nu doresc ca partenerele sa le descopere fanteziile secrete, insa sunt usor de descifrat, de vreme ce uneori prefera sexul mai dur. Incurajeaza-l sa va luptati in joaca in pat si vei descoperi ca ii place sa se creada cel mai puternic om de pe planeta atunci cand tu il inciti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO