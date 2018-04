Care sunt SECRETELE celui mai bun DROB DE MIEL. Reţeta lui Radu Anton Roman dezvăluie cum poţi prepara cel mai bun drob

Prapurul mielului este aşezat într-o tavă, peste care se pune amestecul de carne şi verdeţuri. Drobul de miel este una dintre cele mai apreciate mâncăruri tradiţionale, existând o serie de variaţii ale reţetei.

Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat în locul prapurului. În majoritatea variantelor se aşază ouă fierte în centrul acestuia.

Cum alegem carnea de miel

Carnea de miel este apreciată pentru că nu are foarte mult colesterol în comparaţie cu alte tipuri de carne şi este o sursă bună de proteine, fier, seleniu, zinc şi vitamina B12.

Când mergi la cumpărături, secretul este să alegi bucăţi de carne slabă, fără prea multă grăsime din care îţi va fi uşor să pregăteşti tot ce îţi doreşti pentru masa de Paşte. Carnea trebuie să fie fermă la atingere, să aibă un miros specific de oaie, o culoare rozalie şi să nu fie lipicioasă.

Atenţie la organele de miel pentru drob să nu aibă pete sau noduli!

Secretul preparării

Intestinele de miel se spală foarte bine în mai multe ape şi se freacă cu sare grunjoasă, astfel: se freacă cu sare, se clătesc cu apă caldă, iar se freacă cu sare, apoi se clătesc, şi tot aşa, de 3-4 ori.

Apoi, cu ajutorul unui băţ rotund din lemn se întorc intestinele pe dos şi se repetă tot procesul cu sarea grunjoasă şi apă. Se adună toate intestinele într-un mănunchi sau două şi se înnoadă la mijloc, apoi se pun la fiert într-o cratiţă cu apă, până când se înmoaie.

Măruntaiele de miel se spală bine şi se pun şi ele la fiert într-o cratiţă cu apă şi cu o linguriţă de sare. Se spumează din când în când şi se lasă să fiarbă până când s-au înmuiat.

Condimente pentru carnea de miel

Condimentele potrivite pentru carnea de miel sunt: usturoi, boia dulce, seminţe de muştar, cimbru, rozmarin, piper, ceapă verde, ardei, mentă, foi de dafin şi curry. Carnea se lasă la marinat câteva ore în frigider.

Reţeta lui Radu Anton Roman

Ingrediente:

1 kg maruntaie de miel - ficat, inima, plamani, rinichi, splina

2 cepe

3 legaturi de ceapa verde

150 g unt

3 legaturi de usturoi verde

6 oua mari (sau numai 2, daca nu puneti smantana)

1 pahar de smantana

Verdeata (marar, patrunjel)

sare,

piper

1 prapur de miel

Mod de preparare:

Se spala prapurul, se lasa in apa rece Se spala maruntaiele de mai multe ori, se oparesc scurt intr-o apa clocotita Se fierb in apa, cu un praf de sare, 30 minute de la primul clocot, iar dupa ce s-au racit se toaca marunt Ceapa, si uscata si verde, usturoiul, verdeata se toaca marunt Ceapa uscata se pune in unt la prajit Cand s-a muiat si s-a stravezit putin, se adauga tocatura si se lasa pe foc inca 5 minute; apoi se ia prajeala de pe foc, se scurge bine de grasime si se raceste Ouale se bat cu sare si piper Se amesteca toate, tocatura, ceapa ramasa, ouale si smantana Prapurul se scurge de apa, se intinde si se umple cu amestecul de mai sus

Se unge cat mai bine cu unt o tava adanca de cozonac, se potriveste drobul in forma asta si se pune la cuptor, la foc foarte mic, pana se rumeneste bine (maroniu deschis).

O altă variantă ar fi turtirea drobului printr-o clisa facuta din 2 oua si 2 linguri de faina si se pune la prajit in grasime incinsa, pana se rumeneste; se mai pune si in cuptor 15-20 minute, la foc foarte mic

Sau puteţi unge tava de cozonac cu unt, se presara din gros cu pesmet; la fel si drobul; se pune in tava si se da la cuptor.