Care sunt zilele norocoase ale fiecărei zodii. Cine începe bine săptămâna, cine culege roadele în weekend

Norocul este o stare de spirit. Daca ne gandim ca avem noroc, ca suntem norocosi, universul ne va aduce noroc. Filozoful Lucius Seneca a spus „Norocul este atunci cand asteptarile si pregatirea intalnesc oportunitatea”. Modul in care gandim influenteaza norocul din viata noastra. Totusi, este bine sa stim ca norocul este aliniat si cu fiecare semn zodiacal in parte si, daca dorim sa ne crestem si mai mult sansa de reusita, ar fi bine sa ne pastram mentalitatea de persoana norocoasa si sa actionam coliniar cu zodia noastra. In acest articol va listam cele mai norocoase zile ale fiecarei zodii in parte.