Carmen Dan, despre prezenţa ei la minister pe 10 august: Am stat în biroul meu. Tot ce am solicitat a fost să fiu informată

Carmen Dan a precizat că a nu a venit la comisie în baza unei invitaţii oficiale, ci în ideea că poate va exista cvorum şi va putea prezenta aspectele relevante, ea explicând astfel absenţa prefectului Capitalei de la audieri.

"Aş prefera să încep prin a preciza care a fost rolul şi competenţa ministrului în data de 10 august. Avem toată transparenţa, cu condiţia să respectăm procedura legală. În data de 10 august, în jurul orei 12.00. am fost prezentă la minister pentru că aşa mi s-a părut normal şi aşa cred că trebuie să facă orice manager responsabil într-o situaţie în care structurile ministerului erau implicateîntr-un eveniment de o asemenea amploare. Iniţial, am luat informaţiile de la televizor. Bineînţeles că aveam informaţii despre modul în care ne-am organizat, despre planificarea misiunii, însă am anticipat că va fi un eveniment de o amploare mare. Am analizat tot ce s-a vehiculat în media până la momentul în care am luat decizia şi, aşa cum am spus, mi-am întrerupt concediul de odihnă şi am fost prezentă în minister începând cu după-amiaza zilei. Am stat în biroul meu. Tot ce am solicitat - şi colegii mei ştiu asta - a fost să fiu informată. Este firesc ca ministrul să primească informaţii despre tot ce se întţmplă şi am plecat din minister în jurul orei 3 cnd colegii mei finalizaseră misiunea şi când mi-am dorit să vină în biroul ministrului şi să împărtăşim propriile lor trăiri", a declarat Carmen Dan în Comisia de Apărare din Parlament.

Ea a spus că existau deja teme sensibile - dispăruse o armă, erau oi jandarmi bătuţi, internaţi în spital - şi i s-a părut firesc să îşi ia aceste informaţii direct de la jandarmi.

"Nu a fost o şedinţă operativă, a fost o şedinţă de informare, ocazie cu care am cerut pentru a doua zi un prim raport al misiunii", a afirmat Carmen Dan. Ea a spus, de asemenea, că ar fi fost obligatoriu "să existe informaţii şi indicii din care să rezulte că avem de-a face cu un atac la ordinea constituţională, cu un atac la adresa stabilităţii sociale şi economice".