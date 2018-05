Carmen Dan, despre decizia procurorilor în cazul jafurilor de la Sineşti: Am sesizat o stare de fapt ce m-a nemulţumit

Întrebată dacă a avut discuţii cu Ministerul Public despre atitudinea procurorilor în cazul suspecţilor în cazul jafurilor de la Sineşti, ea a precizat: "Eu nu vreau să se înţeleagă greşit. Eu am sesizat o stare de fapt care pe mine, ca ministru, m-a nemulţumit, pot să spun, dar este o stare de fapt. Să ai reţinute patru persoane care să plece acasă, e adevărat, sub control judiciar nu înseamnă că ne-am atins scopul. Şi eu îmi doresc ca din acest punct de vedere să existe o bună comunicare şi o bună relaţionare între Poliţia Română şi Parchet. Nu acuz că nu există, însă trag un semnal de alarmă şi precizez că ea poate fi îmbunătăţită. (...) Am expus o situaţie de fapt în care am avut patru suspecţi, am solicitat reţinere şi ei au plecat acasă".



Ministrul a fost audiat marţi în Comisia de apărare de la Senat, Carmen Dan declarând, referitor la cazul furturilor de la Sineşti, că a existat o statistică încă din anul 2015.



"Fac precizare şi cred că este important să cunoaştem, referitor la Sineşti, (...) în situaţia furturilor din acea zonă şi a celor cu mod de operare pe înţepatul roţilor avem o statistică începând din anul 2015. (...) În anul 2015, am avut 30 de furturi, patru prin înţeparea roţilor, două tentative tot prin înţeparea roţilor. 2016 - 33 de furturi, patru prin înţeparea roţilor, nicio tentativă. 2017 - 47 de furturi, patru prin înţeparea roţilor şi 10 tentative, tot prin înţeparea roţilor. În primele trei luni ale anului 2018 au existat trei furturi, niciunul prin înţeparea roţilor şi o tentativă de furt prin înţeparea roţilor, ultima prezentată în mass-media", a explicat ministrul.



Ea a adăugat că, anul trecut, în perioada mai - august, pentru reducerea infracţionalităţii "pe raza comunei Sineşti a fost instituită zonă specială de siguranţă publică".



"Această situaţie a fost adusă la cunoştinţa ATOP şi s-a colaborat cu Jandarmeria suplimentându-se dispozitivul de ordine publică. Această măsură de creştere a capacităţii operative s-a reluat în data de 4 mai, după acest caz mediatizat, iar de data aceasta s-a realizat şi un plan de măsuri mai amplu sub coordonarea strictă a inspectorului general al Poliţiei Române. Asta înseamnă că acum se lucrează integrat şi se analizează toate dosarele cu autori necunoscuţi pentru a identifica situaţii similare. Acum, eu nu vreau să mă pronunţ în niciun fel, dar cred că atunci când într-un an sunt înregistrate peste 40 de furturi într-un perimetru stabilit, ca şef de poliţie trebuie să-mi pun întrebarea ce este de făcut şi ce plan de măsuri trebuie adoptat pentru a rezolva situaţia care prezintă un grad de risc. Este motivul pentru care mi s-a părut absolut necesar să aprob acea solicitare de cercetare prealabilă pentru cei opt poliţişti din Ialomiţa şi pentru şeful Poliţiei Ialomiţei care a preluat comanda la sfârşitul anului 2017", a precizat ministrul.



Carmen Dan a făcut în cadrul audierilor din Comisia parlamentară o primă subliniere privind relaţia poliţist - procuror legată de cazurile de la Sineşti.



"După creşterea capacităţii operaţionale în acea zonă şi administrarea de probe, săptămâna aceasta au fost efectuate patru percheziţii, în urma cărora au fost identificaţi patru suspecţi de furturi din autoturisme, dar şi autoturismul de care hoţii se foloseau la comiterea faptelor. Unul dintre cei patru suspecţi mai fusese reţinut cu o zi înainte şi acesta nu a primit mandat. Ce credeţi că s-a întâmplat cu cei patru suspecţi identificaţi de poliţişti? Nu s-a întâmplat nimic, au fost puşi pe liber de către procurori. Sunt sub control judiciar, o măsură dispusă de către procurorul de caz. Cam asta a fost fermitatea statului faţă de aceste fapte. Pun întrebarea retorică, evident, dacă cunoaşte cineva cine este acel procuror? Şi dacă nu cumva trăiţi şi dumneavoastră sentimentul că este un război inegal sau este mai simplu şi nu spun aici că este un lucru pe care eu îl condamn, dar este mai simplu să chemăm ministrul de Interne să dea explicaţii. Ministrul de Interne vine să dea explicaţii ori de câte ori este chemat, însă cred că analizarea acestei problematici trebuie să se facă în ansamblul ei. (...) Interesul comun este să identificăm autorii şi să existe sprijin şi în reţinerea acestora. Şi, poate, la fel de important este să ne uităm cu atenţie în legislaţie în aşa fel încât să avem un suport foarte bine conturat care să sprijine activităţile poliţieneşti", a mai spus ministru de Interne.