Carmen Dan: Jandarmeria a fost coordonată de un procuror. Parchetul Militar neagă: Sub nicio formă. Jandarmeria dă numele procurorului

Jandarmeria Capitalei a anunţat numele procurorului care a gestionat situaţia juridică a evenimentelor de vineri din Piaţa Victoriei.

"În data de 10 august a.c., în Piața Victoriei, pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piața Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat cât și în zona dispozitivelor alaturi de reprezentanții Jandarmeriei, Poliției și autorităților publice centrale și locale", transmite Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.

Întrebat, marţi, dacă poate confirma declaraţiile publice făcute de ministrul de Interne Carmen Dan şi de purtătorii de cuvânt ai Jandarmeriei potrivit cărora un procuror militar a gestionat situaţia juridică a evenimentelor din Piaţa Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a negat această informaţie.

"Vreau să vă comunic faptul că în după amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi s-a şi răspuns în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobilă înaintat excede competenţelor profesionale şi deontologiei profesionale. (...) Vă asigur că nu. De la Parchetul Militar Bucureşti nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă", a afirmat procurorul Ionel Corbu.

De asemenea, întrebat dacă din punct de vedere legal la intervenţie ar fi trebuit să fie prezent un procuror militar, Corbu a răspuns: "Sub nicio formă".

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marţi că întreaga coordonare a intervenţiei jandarmilor în Piaţa Victoriei din seara de 10 august s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar.

Întrebată dacă este mulţumită de intervenţia Jandarmeriei din 10 august, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat că nu are ce să-şi repreşeze.

„Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil. (...) Eu cred că sunt unii care-şi doresc cu orice chip să scape de ministrul de Interne şi de Guvern. Zic să rămânem într-o stare de normalitate. Ce am declarat atunci susţin şi acum, până la urmă sunt acele verificări care se vor face, sunt la dispoziţia organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să-şi facă treaba şi să stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele plecând de la ideea pe care am susţiut-o şi cu ocazia ieşiiri mele de sâmbătă, că nu mi-am depăşit în niciun fel competenţele legale, iar Jandarmeria şi-a coordonat toată intervenţia în piaţă sub supravegherea unui procuror mlitar care a fost în piaţă. (...) Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi şi astfel de aspecte, bineînţeles că se vor lua măsurile legale. Eu nu am încurajat niciodată niciun fel de abuz”, a declarat Carman Dan, care a precizat că „rămâne de actualitate” ce a declarat sâmbătă.