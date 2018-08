Carmen Dan: Nu am discutat cu doamna prefect în ziua de 10 august. Am aflat despre ordinul de intervenţie după ce a fost semnat

"În jurul prânzului am ajuns la minister şi am primit informări pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, n.r.) în ziua de 10 august. Am primit informaţia pe fluxul informaţional după ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, la finalul audierii în comisia de apărare, potrivit News.ro.

Dan a reamintit că nu a primit o invitaţie oficială de a veni în comisie, însă a considerat că trebuie să fie prezentă la audieri. De asemenea, ministrul a precizat că a răspuns tuturor întrebărilor membrilor comisiei de apărare şi că le va pune la dispoziţie acestora raportul privind protestul din 10 august.

La şedinţa comisiei parlamentare, convocate în urma solicitării PNL, au fost prezenţi, alături de Carmen Dan, maiorul Laurenţiu Cazan, coordonatorul intervenţiei din Piaţa Victoriei, şeful DSU, Raed Arafat şi fostul şef al Jandarmeriei Sebastian Cucoş.