Carmen Dan: Sper ca în doi - trei ani să acoperim deficitul de personal din Poliţie

''Am avut posibilitatea să le spun şi colegilor mei din teritoriu, care sunt politicile publice la nivelul ministerului şi care sunt priorităţile mele ca ministru (...), mă refer aici la reducerea deficitului de personal şi am spus ce demersuri facem în acest sens. Este o strategie şi îmi doresc ca în doi-trei ani de zile, pentru că lucrurile nu se pot rezolva peste noapte, să ajungem să acoperim deficitul uriaş de 24.000 de angajaţi. Lucrul acesta a început să îşi arate un efect pozitiv pentru că anul trecut am avut intraţi în sistem 6.000 de angajaţi, anul acesta aşteptăm încă 7.000'', a precizat Carmen Dan.



Ministrul a vorbit şi despre faptul că anul acesta s-a reuşit o achiziţie importantă de autospeciale pentru Poliţie şi pentru Jandarmerie.



"Vom continua aceste demersuri, dar şi pentru echipamentele de care au nevoie angajaţii ministerului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale. Pot să spun că sunt bucuroasă şi am simţit pe deplin sprijinul colegilor mei din Guvern şi din Coaliţie, pentru că bugetul alocat achiziţiei de echipamente este mai mare de cinci ori faţă de bugetul alocat anul trecut'', a adăugat Carmen Dan.



Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se află, vineri, în judeţul Dâmboviţa, unde, la sediul prefecturii s-a întâlnit cu conducerile instituţiilor din judeţ subordonate ministerului şi a mers la Văleni, unde s-a întâlnit cu proprietarii caselor afectate de alunecări de teren.