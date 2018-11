Carmen Dan: Suntem pregătiţi să transformăm cele şase luni de preşedinţie la Consiliul UE într-o experienţă pozitivă

"Am transmis domnului comisar european că suntem pregătiţi şi hotărâţi să transformăm cele şase luni de preşedinţie într-o experienţă pozitivă atât pentru noi, cât şi pentru colegii din statele membre şi instituţiile cu care colaborăm. Vedem preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (CUE) ca o preşedinţie ambiţioasă şi realistă. Ambiţioasă, pentru că ne dorim să progresăm în privinţa unor dosare legislative importante, pe care dorim să le aducem cât mai aproape de soluţionare şi realistă, pentru că vom parcurge o perioadă de tranziţie, dat fiind alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai 2019. Chiar dacă vom avea aceste limitări de timp, sunt convinsă că vom reuşi să găsim soluţii şi să generăm idei benefice pentru cetăţenii noştri", a precizat Carmen Dan.



În ceea ce priveşte migraţia, ministrul a reiterat determinarea României de a identifica soluţii de avansare a dosarelor aflate în discuţii, menţionând că pe acest subiect a avut discuţii aplicate cu miniştrii de Interne din Italia şi Grecia, fiind cunoscut că cele două state se confruntă în mod deosebit cu acest fenomen.



"Referitor la situaţia frontierelor externe, care în opinia noastră reprezintă una dintre cele mai importante garanţii pentru securitatea Uniunii, am subliniat faptul că avem în atenţie un dosar extrem de important, respectiv revizuirea regulamentului privind Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă cu privire la care intenţionăm să facilităm continuarea discuţiilor. Pe palierul securităţii, a fost adus în discuţie, printre altele, pachetul privind interoperabilitatea sistemelor de informaţii, una dintre propunerile prioritare în acest domeniu, pentru care ne dorim să găsim soluţii adecvate. Tot în acest domeniu intenţionăm să continuăm demersurile Austriei în ceea ce priveşte prevenirea diseminării conţinutului terorist în mediul online. Apreciez că orice schimb de informaţii care ne va ajuta să intervenim activ şi constructiv reprezintă un real sprijin, în condiţiile în care România are în vedere o abordare unitară, pro-europeană pe parcursul exercitării preşedinţiei Consiliului UE. Întâlnirea de astăzi se înscrie în această linie", a subliniat Carmen Dan.



La rândul său, comisarul european pentru migraţie, Dimitris Avramopoulos, a spus că scopul vizitei sale este acela de a se asigura că România îşi va îndeplini cu succes primul mandat la preşedinţia Consiliului UE, menţionând că cele mai importante domenii prioritare care trebuie gestionate sunt migraţia şi securitatea.



"A prelua preşedinţia reprezintă un act care ţine de foarte multă responsabilitate. La rândul nostru, suntem aici pentru a ne asigura de faptul că România îşi va îndeplini cu succes primul mandat de preşedinţie al Consiliului UE. Primele două domenii de interes pe care trebuie să le abordăm reprezintă în acelaşi timp şi cele mai importante poveri pe care le vom avea pe umeri în cadrul acestei preşedinţii. Mă refer la problema migraţiei şi securităţii. Asigurarea securităţii şi o mai bună gestionare a problematicii migraţiei reprezintă o prioritate de top pentru UE şi pentru preşedinţia României", a susţinut comisarul european.



Dimitris Avramopoulos a adăugat că va colabora strâns cu ministrul român al Afacerilor Interne şi cu Preşedinţia României pentru a avansa demersurile privind reforma sistemului comun de azil, pentru a putea fi combătute abuzurile, reduse "mişcările secundare" şi pentru realizarea unei analize rapide a aplicaţiilor de solicitare de azil.



"Este necesar să ne punem de acord cu privire la procedurile de returnare. Comisia a avansat propuneri în cursul lunii septembrie pentru a grăbi procedurile de returnare, pentru a preveni tentativele de evitare a mişcărilor secundare ilegale şi, de asemenea, să realizeze în mod eficient returnările cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului", a menţionat comisarul.



El s-a pronunţat pentru intrarea României în spaţiul Schengen.



"O mai bună protecţie a frontierelor externe (n.r. - ale UE) va permite o arie Schengen care să nu necesite controale interne pe frontieră. Vorbim de o zonă Schengen cu privire la care ne-am declarat sprijinul pentru România şi cu privire la care sper că România va fi parte", a relevat comisarul european.



Cât priveşte asigurarea securităţii în spaţiul UE, Dimitris Avramopoulos a spus că trebuie oferit suport concret, operaţional statelor membre ale UE, pentru a face faţă provocărilor în acest domeniu.



"Trebuie să facem acest lucru, fie că este vorba de a le diminua teritoriul (n.r. - teroriştilor) pe care pot activa, fie să le tăiem accesul la sursele de finanţare, la armament şi explozibil care le sunt necesare pentru îndeplinirea în aplicare a infracţiunilor, fie să ne asigurăm că spaţiul virtual este sigur. Scopul nostru este să ţinem o UE în siguranţă şi să asigurăm necesarul de protecţie cetăţenilor UE", a mai precizat comisarul european.