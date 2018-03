Carmen Harra, în război cu statul român. S-a ajuns la TRIBUNAL

Carmen Harra a dat in judecata statul roman prin Ministerul Finantelor Publice, Politia Romana prin Ministerul Administratiei si Internelor, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, doi notari publici, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si o banca din Bucuresti in scandalul legat de vila care, sustine vedeta, i-a fost furata.

Carmen Harra, îndrăgostită până peste cap la 62 de ani. "Este un băiat tare bun..."

Este vorba de un imobil situat pe Bulevardul Mihail Kogalniceanu din centrul Capitalei si pe care l-a recastigat dupa ani lungi de procese. Cu toate ca si-a recastigat casa de aproape doi ani, Carmen Harra nu a intrat nici pana acum in posesia unei carti funciare care sa ateste ca bunul ii apartine.

Carmen Harra, faţă în faţă cu Maria Ghiorghiu. Dialog fabulos între cele două clarvăzătoare

"Femeia care mi-a furat casa mi-a fost prezentata ca agent imobiliar. Avea cetatenie americana, insa ulterior s-a dovedit ca folosea un nume fals. Fara sa stiu toate astea, i-am dat cheile casei mele din Romania pentru a-mi gasi un client s-o cumpere, urmand ca ea sa primeasca un comision cand se face vanzarea. Dupa trei luni am sunat-o. Si ce credeti? Ea se mutase in casa si folosea lucrurile mele. Ulterior mi-a instrainat parte din bunuri si a bagat chiriasi in casa mea, reusind sa o vanda si sa o revanda de cateva ori. O escroaca cu care am ajuns sa ma judec in tribunal in SUA si Romania! Problema este ca in anul 2010 am castigat procesul deschis impotriva sa in SUA iar statul New York, printr-o hotarare definitiva si irevocabila semnata de insasi Hilary Clinton, mi-a dat castig de cauza. Instanta a decis ca trebuie sa intru in posesia imobilului revendicat din Bucuresti si a stabilit despagubiri de peste 600.000 dolari. Deciziile au fost transmise statului roman. Din pacate, statul roman nu a pus hotararea in aplicare pentru ca impostoarea a facut apel dupa apel si iata, au trecut ani de cand am decizie definitiva si eu nu pot intra in casa mea. E incredibil ce se intampla in justitia din Romania, in oricare alta tara se clarificau lucrurile pana acum. Am dovedit ca a fost rea-intentie, am dovedit ca a vandut si revandut casa mea, dar justitia tot nu face nimic", a declara Carmen Harra pentru WOWbiz.ro.