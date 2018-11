Carmen Simionescu, prima declaraţie despre noul iubit. Cine o face fericită pe fiica lui Adi Minune

Carmen Minune se iubeşte cu Bogdan Căplescu, un tânăr care are un viitor strălucit în fața lu: este student la drept, a făcut practică la un cabinet de avocatură, iar acum se pregătește de barou, scrie SpyNews.

"Muncesc foarte mult și am timpul meu cu mine, în care investesc în cariera mea. Am sesiuni, în alte orașe, alte țări, în Londra, în Berlin. Am avut și concerte în Paris, până acum și în Londra, dar consider că sunt încă la început. Am avut concerte pentru românii de afară și oamenii de afară, când aud limba lor natală, în orașul în care sunt, au o reacție foarte bună. Mă bucur de oameni devotați. Tatăl meu este omul care mă ajută și mă sfătuiește, dar suportul financiar îl am singură. Nu sunt absolut independentă, tati e de ajutor. Fiecare om are lecțiile lui în viață. Nu pot să spun deocamdată nimic de relația mea și mi-aș dori ca viața mea personală, să fie personală", a spus Carmen Simionescu la o emisiune de televiziune.

Carmen Simionescu a anunțat în septembrie despărțirea de Bogdan Daragiu: "Cu 2 ani în urmă am început o frumoasă relaţie cu Bogdan, însă astăzi mergem pe drumuri diferite. A fost o decizie comună şi am vrut să aflaţi de la mine personal. Mulţumesc că ai luat parte la călătoria mea. Au fost 2 ani plini de bucurii şi momente frumoase. De azi începem un nou capitol".