Caroline Wozniacki o atacă pe Simona Halep: Nu contează cine e nr. 1, toată lumea ştie cine a luat ultimul Grand Slam

"Nu consider că e mare diferenţa dacă sunt numărul 1 sau numărul 2, pentru că am câştigat în Australia, iar celelalte jucătoare ştiu cine a luat ultimul Grand Slam. Am o ţintă pe spate şi eu sunt jucătoarea de învins", a spus Caroline Wozniacki.

De asemenea, chiar dacă Simona Halep ocupă primul loc în clasamentul din ultimii trei ani pe zgură, jucătoarea daneză e de părere că nu există o specialistă pe această suprafață în circuitul WTA, spre deosebire de competiția băieților, unde Rafael Nadal n-are rival. "Cred că nu există o specialistă pe zgură în turneul fetelor în acest moment și asta mă face să fiu și mai motivată", a mai afirmat Wozniacki, în perspectiva următorului turneu de Grand Slam, cel de la Roland Garros.