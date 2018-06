Cărţi pentru copii: Cum să-ţi faci copilul să citească

Desi, in ultimii ani, vorba "Ai carte ai parte" a cazut in derizoriu avand in vedere modelele de succes in viata promovate, parintii trebuie sa gaseasca carti pentru copii si sa-si ajute urmasii sa iubeasca lectura. Nu este un lucru tocmai usor, insa cu ajutorul unor carti pentru copii iti poti atinge obiectivul. Pana la urma cea mai mare avutie a unei natiuni nu are nici o legatura cu resursele naturale de care dispune, care oricum sunt finite, ci de nivelul de pregatire al urmasilor. Iata cateva sfaturi despre cum sa-i faci pe copil sa-si faca din carte cel mai bun prieten.