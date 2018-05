CASTIGATOARE BRAVO AI STIL ALL STAR 2018. Maurice Munteanu a scăpat porumbelul: "Ea este câştigătoarea All Stars!"

Reactia Silviei dupa ce Denisa a parasit competitia "Bravo, ai stil! All Stars"! Nu te asteptai la asa ceva din partea ei, uite ce a spus despre fosta concurenta

Toata lumea a fost surprinsa in Gala "Bravo, ai stil! All Stars" de ieri seara in momentul in care Ilinca Vandici a anuntat ca Denisa a parasit competitia pentru totdeauna.

Spre Marea Finala se indreapta asadar 6 concurente, care vor da tot ce au mai bun pentru a castiga voturile fanilor.

Aseara pe primul loc a iesit Silvia, care a tinut sa le multumeasca simpatizantilor ei printr-un mesaj postat pe contul ei de Instagram.

In acelasi mesaj Silvia a dezvaluit si ce parere are despre plecarea Denisei din competitie.

"LOCUL I din nou! Suntem multi, uniti si puternici! Este coplesitor sentimentul pe care il traiesc de cand cu aceasta emisiune si probabil va fi unic in aceasta viata, iar asta datorita sustinerii si devotamentului vostru.

"Este nepretuit ceea ce simt si va multumesc pentru asta! Stiu cand este cu adevarat bine si simt cand totul este mai putin bine, stiu destule... Mai stiu ca exista oameni de succes si oameni valorosi, iar eu ii prefer pe cei valorosi. Daca reusesti sa fii ambele e wow!

"Un om valoros pt mine este Denisa. Un copil frumos de la care eu am avut de invatat si regret ca nu va fi in dreapta mea in finala pentru ca acolo este locul ei, dar sunt convinsa ca pe podiumul vietii va fi nr 1. Imi lipsesti Potecaru Denisa", a scris Silvia pe contul ei de Instagram.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Imediat, după anunțul că a fost scoasă din competiție, Denisa a postat pe o rețea de socializare care este motivul pentru care nu va mai concura pentru titlu de cea mai stilată femeie din România.

"Mi-a placut, m-a ajutat si m-a durut! Mi-a placut pentru ca am avut ocazia sa prezint si sa ma desfasor in zona hainelor si accesoriilor. M-a ajutat pentru ca mi-am descoperit latura puternica si ca m-a motivat sa reusesc sa raman ferma pe pozitie. M-a durut pentru ca mi-a fost impus sa car de fiecare data "sacul" cel mai mare si mai greu. M-a durut cand am fost fortata sa ma explic ca la ancheta pentru comentarii foarte normale si adevarate. Cand te doare, te cauti si te tratezi.Asta fac acum, sunt sub tratament cu o medicatie deosebita. Familie, oameni de calitate si proiecte parfumate. Fiti fara griji, ma vindec repede cu asa medicamente! Revin!", este mesajul Denisei.

Votul juriului: Beatrice 17 puncte + 3 puncte

Silvia 16 puncte

Alina 16 puncte

Iuliana 10 puncte

Marisa 9 puncte

Otilia 9 puncte

Silvia 29,6% votul telespectatorilor.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. La ediția de vineri, a avut un nou schimb de replici între Marisa și Denisa, după ce câștigătoarea sezonului 2 a fost trimisă în atelierul de creației și a eșuat lamentabil cu tema.

"Marisa este ceva de speriat astazi, si nu prin tinuta! Si-a luat tricoul cu muschi, ceva sublim! Ceva mai kitschos nu am vazut in viata mea, o combinatie de materiale mai kitschoase nu am vazut! A mai simtit ea nevoia sa isi puna o pietricica si in talie, nu fusese de ajuns ca isi mai pusese si nasturi", a fost de parere Denisa.