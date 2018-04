CASTIGATORI ASIA EXPRESS 2018: Surpriză mare, toată lumea ar fi pariat pe celălalt cuplu. FINALA ASIA EXPRESS LIVE VIDEO

CÂȘTIGĂTORI ASIA EXPRESS 2018: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se vor duela cu echipa Ralukăi și a Anei Baniciu în cea mai mare confruntare de până acum, confruntare ce le va testa pentru ultima dată limitele. Fără scenarii, fără niciun ajutor din partea echipei de producție, cele două echipe de pe podium și-au croit drum către marea finală, dar parcursul până aici nu a fost deloc ușor. În această seară de la ora 20:00, concurenții vor păși în misiunea decisivă, ce va stabili învingătorii celei mai dure competiții, care a fost printre altele și o lecție de viață inedită: "Asia Express".

Vica și Daniela Crudu părăsesc competiția, iar Liviu va lupta alături de Andrei Ștefănescu împotriva echipei formate din Ana și Raluka, pentru marele premiu „Asia Express"!

CASTIGATORI ASIA EXPRESS 2018. Pentru mulți dintre ei, ,,Asia Express” a însemnat o depășire a limitelor, dar și o provocare pe care au îmbrățișat-o cu multă teamă, dar și cu foarte mult entuziasm. Au dormit în casele necunoscuților, au făcut zi de zi autostopul și au testat preparate culinare care au stat la limita dintre fobie și dezgust. După 4700 de kilometri parcuși, doar trei echipe au rămas în cărți pentru marele premiu de 30.000 de Euro, dar până la a-și adjudeca primul loc, semifinaliștii au de înfruntat adevărate probe de foc.

CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2018. Vica Blochina nu s-a lăsat învinsă și a arătat că este dispusă să treacă peste orice greutate pentru a ajunge la următorul punct de întâlnire din această cursă „Asia Express”. La un moment dat, vedeta a ajuns chiar să mănânce cocos din gunoi!

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au trăit cele mai grele momente la „Asia Express”. Cei doi prieteni au avut parte de aventura vieții lor.

Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continuă in Laos, în cea de-a doua competițite din noua destinație. Probele, însă, au fost din ce în ce mai dificile. Cel de-al doilea traseu din Laos măsoară 100 de kilometri, iar cele 12 vedete rămase în cursă trebuie să treacă prin numeroase provocări. Din nou, transportul le pune mari probleme echipelor, care caută de zor o mașină. CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2018. Jurnalistul Mircea N. Stoian a făcut o dezvăluire bombă cu privire la numele câștigătorului de la Asia Express! Stoian este de părere că finala va fi câștigată de echipa formată din Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Iată ce argumente are: „Show-ul are vizibile urme de frână pe chiloții manipulării. Dacă stau să fac socoteala la banii mărunți ai audienței, dar mai ales să trag preșul popularității, ca să cadă aproape toți în freză, dintre cei care au rămas în competiție în acest moment, doar doi rămân în picioare spre linia de sosire. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Cine are impresia că Antena 1 a băgat, vreo două milioane de euro, (zic eu, la paradeală estimativă) în producția asta, ca să ia caimacul premiului cel mare, Lora sau Ana Baniciu se înșeală, ca o ghicitoare în cafea, pusă să facă preziceri, studiind urmele albe dintrun pahar cu lapte fost bătut, actualmente băut. Nici un om dinafară nu va câștiga ceva întrun concurs împotriva unui angajat al trustului. Cei doi au o bună cotă de popularitate, sunt aproape credibili, au experiență dar mai ales adastă de ceva vreme în ograda Antenei 1. Cum Liviu Vârciu (de cel pe care îl vedem la televizor vorbesc, nu de cel din viața reală, care nu face subiectul dicuției) e antipatic, cu vocabular limitat, cabotin, (se vede Vârciule, cei cu studii în domeniu te-au citit imediat) infatuat și agresiv fără motiv, de parcă ar fi fost hrănit cu guvizi carnivori din Marea Neagră, e clar că Asia Express nu poate avea decât un singur câștigător. Fratele meu întru calviție, Andrei Ștefănescu, să trăiască să-nflorească și să facă și fructe bune de compot. Motivațiile vor veni altă dată, mai spre sfârșit, pe filiera logicii, a observației și a modului în care Andrei este pus în valoare. Pentru chelie impecabilă, imagine favorabilă, umor și știința artei spectacolului (chiar dacă nu are studii de specialitate, intuiește foarte bine ce are de făcut) Andrei primește de la Gică Contra nota 6 și o perucă din epidermă de râmă, pe care am purtat-o și eu vreo doi ani", a scris Mircea N. Stoian pe blogul său personal. Reality show-ul Asia Express se apropie de final, iar vedetele care au concurat in cadrul acestui proiect povestesc cat de greu le-a fost sa se adapteze conditiilor impuse de formatul TV si supravieturirii cu buget minim in tarile indepartate.

Lora, Vica Blochina, Andrei Stefanescu, Dorian Popa, Raluka sunt doar cateva din vedetele care au pornit in aventura vietii lor in cadrul show-ului Asia Express. Au parcurs mii de kilometri trecand prin probe dificile si incercand sa supravietuiasca cu buget minim zilnic. Dincolo de dorul de casa, de foame, de epuizare fizica si de conflictele aparute zi de zi din cauza stresului, iata cum li s-a parut aceasta experienta catorva din concurentii acestui show difuzat de Antena 1, conform Click.

Andrei Stefanescu: „Au fost multe momente mai grele, insa cu adevarat dificil mi s-a parut sa ma adaptez la bucataria lor exotica… adica mancatul de gandaci, scorpioni sau balut- un ou cu pui in el. Acelea au fost cele mai neplacute momente. In «Asia Express» am trait foarte multe si acest show a fost o noua incercare a vietii mele: chinul de a nu manca zile intregi, riscurile zilnice la care ma expuneam, incercarile nenumarare de a gasi o casa unde sa dormim, greutatea de a face autostopul, probele dificile, caldura insuportabila sau frigul din Vietnam. Toate acestea se amesteca in capul meu cand ma gandesc la acest show incredibil”.

Vica Blochina: „Pentru mine, «Asia Express» a fost mai mult o provocare pentru psihic decat pentru fizic. A fost foarte greu sa renunt la viata mea de aici si la obiceiurile zilnice. Acolo am dat peste multa saracie, multa mizerie si oameni care duc un trai foarte greu. Saracie, mizerie, viata grea. Si cu toate astea, am ramas fascinata de tot ce s-a intamplat acolo”.

Daniela Crudu: „Cele mai periculoase au fost momentele in care m-am simtit in nesiguranta. Show-ul este pe bune, noi chiar am dormit in casele oamenilor pe care nu ii cunosteam, care nici nu vorbeau limba engleza macar. Nu aveam telefoane, nu aveam nici acte. A fost la un moment dat o intamplare care m-a speriat tare: cazate in Vietnam, in mijlocul muntilor, ne-am trezit din somn pe la vreo 2 noaptea din cauza unor batai puternice in usa. Ca si cum cineva incerca sa o deschida cu pumnii si picioarele. A fost foarte infricosator, mai ales ca dormeam intr-o casa in care am vazut serpi in borcane… In momentul ala m-am gandit doar la viata mea. Am inceput sa plang, sa tip, sa imi doresc sa plec acasa… pentru ca am clacat, am zis ca din acel moment nu mai pot continua. La fel de greu a fost cu frigul, cu conditiile din casele localnicilor. Au fost momente in care voiam sa ma spal, dar nu aveam baie, doar niste butoaie cu apa rece, iar in camera erau 0 grade. Una dintre casele in care am dormit nici nu a avut geamuri, doar niste gratii prin care batea vantul”.

Lora: „In «Asia Express» totul este pe viteza, conditiile sunt foarte greu de suportat si daca esti perfect sanatos. Noi nu prea am avut niciodata timp sa ne cumparam ceva de mancare cu banii pe care ii primeam, pentru ca nu am vrut sa pierdem nici o secunda intr-o competitie contracronometru”.

