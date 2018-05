CASTIGATOR EUROVISION 2018: Surpriză uriaşă, cine a obţinut cele mai multe voturi în FINALA EUROVISION. Pe ce loc a fost Moldova

CASTIGATOR EUROVISION 2018: Potrivit site-urilor agregatoare ale predicţiilor de la casele de pariuri, ţările favorite la titlul cântecului european sunt Cipru, Israel şi Irlanda.

Show-ul finalei aduce în scena de la Lisabona reprezentanţi ai 26 de ţări - 20 calificaţi în urma celor două semifinale, cinci din ţările fondatoare Eurovision şi o reprezentantă a ţării gazdă, Portugalia.

Și Rusia este una din țările care, surprinzător, a fost eliminată în semifinale. În schimb, Netta Barzilai, reprezentanta Israelului, este printre marile favorite la Eurovision. Este însă o artistă a cărei apariție șochează, iar cântăreața se dorește o reprezentantă a curentului #Metoo și o artistă care vrea să spargă stereotipurile.

România, reprezentată anul acesta de către trupa The Humans, cu piesa "Goodbye", a ratat calificarea în finală, în urma celei de-a doua semifinale de joi. Anul trecut, România a fost reprezentată de Ilinca și Alex Florea, care s-au clasat pe locul al șaptelea. Cu doi ani în urmă, România nu a participat la Eurovision, din cauza acumulării unor datorii către EBU.

Incident în timpul finalei Eurovision 2018. Un bărbat a dat buzna pe scenă, în timp ce reprezentanta Marii Britanii cânta și i-a smuls acesteia microfonul din mână.

Incidentul a avut loc chiar când reprezentanta Marii Britanie, SuRie, interpreta pe scenă melodia Storm. La un moment dat, un bărbat a dat buzna pe scenă, el a alergat către interpretă și i-a smuls microfonul din mână.

Aproape imediat, un agent de pază a urcat pe scenă și l-a imobilizat pe acesta, moment în care regizorii finalei Eurovision 2018 mută imaginile pe mulțimea din sală.

La casele de pariuri, Elena Foureira, reprezentanta Ciprului, cu melodia Fuego, este cotată cu cele mai mari șanse pentru a câștiga ediția din 2018 a Eurovisionului.

EUROVISION 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Locul al doilea este ocupat de norvegianul Alexander Rybak, cu melodia, That's how you write a song. Rybak a câștigat Eurovisionul în anul 2009, stabilind un record de puncte: 387.

Netta Barzilai, reprezentanta Israelului, s-a calificat fără emoții în marea finală Eurovision 2018, cu melodia Toy și este cotată cu șanse mari la trofeu, ocupând locul 3 în topul caselor de pariuri.

EUROVISION 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Lituanianca Ieva Zasimauskaitė și piesa When we were old ocupă al patrulea loc, fiind urmată de reprezentantul Suediei, Benjamin Ingrosso, cu melodia Dance you off.

Topul 10 este completat de Estonia (Elina Nechayeva - La Forza), Cehia (Mikolas Josef - Lie to me), Bulgaria (Equinox - Bones) și Moldova (DoReDos - My lucky day).

România va fi reprezentată la Eurovision 2018 de trupa The Humans, cu melodia Goodbye, însă piesa este cotată cu șanse minime de a câștiga concursul de muzică, ocupând locul 30 la casele de pariuri. Mai slab cotate decât România sunt doar Georgia, Slovenia, Muntenegru și San Marino.

După prima semifinală Eurovision 2018, s-au calificat: Austria (Cesár Sampson, „ Nobody But You”), Estonia (Elina Nechayeva, „La Forza”), Cipru (Eleni Foureira, „Fuego”), Lituania (Ieva Zasimauskaitė, „When We're Old”), Israel (Netta, „Toy”), Cehia (Mikolas Josef, „Lie To Me”), Bulgaria (Equinox, „Bones”), Albania (Eugent Bushpepa, „Mall”), Finlanda (Saara Aalto, „Monsters”) şi Irlanda (Ryan O'Shaughnessy, „Together”).

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia „Goodbye”, va avea loc joi, 10 mai. Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei de joi.

Anterior, miercuri, începând cu ora 22.00, The Humans, alături de ceilalţi concurenţi, vor urca pe scena de la Altice Arena pentru repetiţia la care juraţii vor puncta cei 18 semifinalişti. Conform regulamentului, acest show nu va fi televizat, iar punctajele vor fi date publicităţii doar după Marea Finală.

Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai, la Lisabona.