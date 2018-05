CASTIGATOR EXATLON 2018: Cum a primit Ionuţ poreclă de "Jaguarul"

CASTIGATOR EXATLON 2018. Ionuţ, inginer de profesie, unul dintre cei zece concurenti care formeaza Echipa Războinicilor, a fost surpriza de la “Exatlon”, cel care i-a uimit pe cei din Echipa Faimosilor prin agilitate.

Ionut „Jaguarul” lupta acum la Exatlon Romania si este unul dintre cei mai buni concurenti. El a intrat in competitia care se desfasoara in Republica Dominicana prezentandu-se „inginer”, nu „luptator”, insa a declarat inca de la inceput ca vrea sa se intoarca acasa cu marele premiu.

In 2015, Ionut „Jaguarul” a fost invitat sa lupte la o gala de kickbox in care reprezentantii Romaniei i-au infruntat pe cei ai Republicii Moldova. Gala s-a numit „Juniorii Tuzla”, iar Ionut fusese invitat din partea unui club de arte martiale din Galati, sa apere culorile Romaniei. Cu putin timp inainte sa intre in ring, „Jaguarul” a primit o veste care l-a devastat pur si simplu: trei prieteni ai lui murisera intr-un tragic accident de circulatie.

In acel moment, colegii lui Ionut l-au sfatuit pe luptator sa nu mai intre in ring, pentru ca nu parea in stare sa duca o lupta pana la final. Concurentul de la Exatlon a raspuns ca va onora competitia si va intra in ring, cu toate ca avea sa infrunte un adevarat campion al Moldovei: Valentin Pascali.

Inainte sa inceapa lupta, Ionut a cerut microfonul si a rugat publicul sa tina un moment de reculegere in memoria celor trei prieteni pe care i-a pierdut. S-a lasat linistea peste sala din Tuzla, iar dupa cateva minute, cand gongul a batut, Ionut si-a infruntat adversarul cu lacrimi in ochi. Pana la urma, a pierdut, insa a facut-o cu demnitate.

La finalul meciului, adversarul lui Ionut a facut un gest superb, care a starnit admiratia publicului. Pascali i-a inmanat lui Ionut medalia de aur si cupa pe care a primit-o de la organizatori, spunandu-i ca el este adevaratul campion al serii.

