CASTIGATOR EXATLON 2018: Cine este Ştefan din echipa Războinicilor. A ratat la "mustaţă" finala

CASTIGATOR EXATLON 2018. Stefan din echipa "Razboinicilor" este unul dintre cei mai destoinici concurenti de la "Exatlon", care a evoluat frumos de la o editie la alta si s-a luptat mereu alaturi de colegii lui pentru diferitele mize puse in joc in timpul unor probe extrem de dificile.

Stefan, razboinicul de la "Exatlon", este un sportiv polivalent, care adora marile provocari in acest domeniu. Originar din Pitesti, Stefan este pasionat de sport inca din copilarie, iar calatoriile din lumea intreaga fac parte din viata lui.

Tanarul de doar 25 de ani, a participat frecvent la maratoane si mai mult in 2011 a fost singurul roman care a participant la concursul de skandenberg Belogradchik Open unde a a reusit sa obtina primul sau titlu la un concurs international, locul intai la categoria 80 kg juniori, bratul drept.

In urma cu doi ani, in 2016, Stefan Floroaica, razboinicul de la "Exatlon" a lucrat in Statele Unite ale Americii vreme de cateva luni, prin intermediul unui program de tip "work and travel" pentru studenti. In perioada petrecuta acolo, a activat ca salvamar intr-un parc de distratii acvatice, de pe malul lacului Erie, aflat la granita dintre statul american Ohio si provincia canadiana Ontario.

