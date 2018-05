CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Avem topul final, surpriză uriaşă după eliminarea lui Giani Kiriţă

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Pe un grup de Facebook in care fanii schimba pareri despre Exatlon Romania s-a publicat o imagine care arata care este clasamentul real al concurentilor de la Exatlon, in functie de cate curse au castigat si cate puncte au adus echipei.

Clasamentul este realizat atat pentru Faimosi, cat si pentru Razboinici.

Dupa ce a plecat Giani Kirita, totul s-a schimbat.

EXATLON ROMANIA 4 MAI 2018. Dupa editia Exatlon din 2 mai, cand Giani Kirita a parasit competitia, in concurs au ramas doar 8 jucatori, cate 4 in fiecare echipa. De acum, regulile se vor schimba.

Dupa plecarea lui Giani Kirita, in Arena Exatlon din 2 mai, Cosmin Cernat a facut anuntul: "Veti ramane 8. Vor fi 4 Razboinici si 4 Faimosi. Detalii despre cum va continua aventura voastra aici, in Republica Dominicana, la Exatlon, veti afla si voi, si cei de acasa, saptamana viitoare, intr-o editie speciala a Arenei. Intram in faza finala a primei editii Exatlon Romania 2018", a spus prezentatorul emisiunii.

Cosmin Cernat a anuntat astfel ca regulile la eliminare se vor schimba pentru ca au ramas doar cate 4 concurenti in fiecare echipa.

EXATLON ROMANIA 5 MAI 2018. Care au fost regulile in faza finala de la Exatlon Mexic?

La Exatlon Mexic, show ce s-a incheiat in urma cu cateva saptamani, s-a intamplat la fel. Atunci cand in echipa au ramas 4 membri, in Arena, pentru eliminare au ajuns doar doi concurenti. Astfel, echipa care a pierdut jocul de protectie, a intrat la jocul individual de imunitate. Castigatorul acestei probe si "player of the week" au avut protectie, ceilalti doi fiind votati de telespectatori.

In momentul in care in echipa au ramas doar trei jucatori, nu s-a mai tinut cont de "player of the week", ci doar castigatorul jocului individual a avut protectie, ceilalti doi fiind la "mana" telespectatorilor.