CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. Prima reacţie a Larisei după ce a fost eliminată din concurs. Ce a spus despre Drăghia

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. In urma voturilor publicului, Larisa a fost cea care a parasit competitia. Inainte de a parasi Arena, ea a avut un ultim mesaj emotionant adresat atat Faimosilor, cat si Razboinicilor.

"Ma bucur ca a ramas Vlad si, nu stiu daca ar trebui sa zic, dar ei tot vorbeau intre ei ca eu o sa raman pana in finala doar pentru ca sunt fata si trebuie sa ramanem. Ma bucur ca s-a intamplat asa si nu au avut dreptate! Chiar ma bucur mult ca a ramas Vlad, eu cred ca merita sa ramana pana in finala! Le urez tuturor succes!, a explicat Larisa.

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. "Acum ca am ajuns aici in Arena, dupa ce am discutat, chiar cred ca asta a fost scopul: ca eu sa trec peste decesul tatalui meu si sa fac un prim pas in a ma schimba. Asa a fost sa fie, iau totul cum vine. Ma bucur pentru tot ceea ce am trait aici, ma bucur ca i-am cunoscut. Le urez succes tuturor!

De abia astept sa iau telefonul, sa vorbesc cu sotul meu, cu mama mea, sunt foarte nerabdatoare sa ii vad. Familia e cea mai importanta pentru mine. Eu o zi daca nu vorbesc cu mama mea la telefon, deja imi fac griji. Aici am stat 3 luni si jumatate, foarte mult! De abia astept sa vorbesc cu ei si sa ii vad!", a spus Larisa.

Eliminările la EXATLON 2018

Telespectatorii își pot vota în timpul concursului concurentul favorit, aducându-l tot mai aproape de marele premiu de 100.000 de euro. În timpul difuzării emisiunii sunt comunicate intervalele de timp în care sistemul de votare este activ. Așadar, pentru a ajunge cât mai departe în concurs, concurenții au și misiunea de a atrage cât mai mulți susținători prin modul în care își pun în valoare calitățile sportive și personalitatea. Fiecăruia dintre concurenți îi este atribuit un cod, care poate fi folosit în timpul votării, conform anunțulului făcut în timpul difuzării emisiunii. Un concurent poate părăsi competiția și fără a fi votat de public, în urma unei accidentări, din motive medicale, sau chiar din propria inițiativă. De fiecare dată când un concurent abandonează competiția, el este înlocuit de un jucător nou.