CASTIGATOR EXATLON ROMANIA: "Ramaneti 7, saptamana viitoare vor fi trei eliminari si veti ramane patru. Cei patru se califica in semifinale. In semifinale vor fi meciuri intre voi. Din patru ramaneti doi si mergeti in finala de miercuri, 23 mai. Asta e sistemul! Mai e foarte putin si vom afla numele persoanei care va castiga marele premiu", a anuntat Cosmin Cernat in Arena din aceasta seara, cu putin timp inainte sa anunte cine este concurentul din echipa Faimosilor eliminat.