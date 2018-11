CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: cea mai dulce recompensă a venit la final

În ultima seară la Minitel, fetele și-au dat seama că tot ceea ce este frumos se termină, iar Mari, Cati și Mirela și-au abținut cu greu lacrimile. ”N-am plâns de ani de zile în hohote, mi-e și groază să mă uit spre clădirea aceea în care au stat ei. Când am văzut că pleacă, mi s-a rupt cerul”, a spus Mirela la câteva minute după plecarea ispitelor, în timp ce Hannelore zâmbea detașată.

Momentele au fost cu atât mai grele pentru Mirela, care înainte ca Mircea să părăsească insula, a făcut un pas riscant și i-a spus povestea vieții sale. Aceasta i-a scris pe un bilet povestea încarcerării sale, în ciuda temerilor că ar putea pierde ce a construit cu el și deși în relația sa cu Ionuț Gojman nu a avut curaj să facă, iar acesta a aflat singur, de pe internet. ”Am rămas puțin șocat.. fata asta care stă lângă mine a fost închisă într-un penitenciar de maximă securitate! Am încercat să mă calmez, să nu o fac să se sperie. Nu e ceva la care să te aștepți. Eu nu pot să o judec, nu mi se pare nici locul, nici momentul potrivit să intru în detalii, să cer explicații. Trecutul ei nu mă deranajează atât de mult, faptul că Mirela mi-a dezvăluit acest lucru îmi spune că are încredere în mine, a avut nevoie de foarte mult curaj ca să îmi dezvăluie ceva ce pentru mulți e foarte grav, a spus Mircea.

Toate acestea, în condițiile în care la dream date-ul lor, Mirela s-a purtat complet neobișnuit, marcată de o ultimă discuție cu Hannelore înainte de plecare. ”Îmi pare rău că am irosit ultima noastră șansă de a ne apropia și mai mult pentru că pe parcursul timpului, Mirela mi-a demonstrat că are sentimente, că își dorește. Nu reușesc să o înțeleg, nu e Mirela pe care mi-aș fi dorit să o am lângă mine în ultimele momente”, a spus Mircea.

Ultima lor întâlnire a avut loc la câteva ore după ce Mircea a părăsit insula, la un Bonfire la care acesta a revenit în mod neașteptat și a fost întâmpinat de o cu totul altă Mirela. Imediat ce l-a văzut, i-a sărit în brațe și l-a sărutat. ”Cred că m-am îndrăgostit”, i-a spus aceasta, pregătită acum pentru marea confruntare cu Ionuț.

La Purimuntra, în ultima zi pe insulă, Ionuț Gojman a recunoscut că a înțeles, în sfârșit, ce l-a făcut pe prietenul său Cătălin Meșter să se îndrăgostească de ispita Nicoleta. ”Cred că ei i se potrivește un bărbat ca mine care nu se plictisește de viață. După primele ieșiti în club sau la niște evenimente, s-ar da cu capul de pereți. Cred că și Cătălin s-a îndrăgostit de nebunia asta a ei. Cu trăirile și experiențele lui, i-a venit ca o mănușă!”, a spus Gojman. ”După ce am văzut imaginile cu Mirela cu trasul pantalonilor, nu am mai văzut, dar eu îmi respect familia. Nu pot să merg acasă la ai mei cu o asemenea femeie. Tatăl meu este respectat, este primarul comunei, toți oamenii se vor uita la emisiunea asta”, a mai spus acesta, care a avut parte de un date de vis alături de ispita sa preferată, care a avut grijă să îi acorde acestuia toată atenția cuvenită, inslusiv o ședință de pensat. Mai mult, Ionuț Gojman i-a mărturisit Nicoletei că și-ar dori să revină pe ”Insula Iubirii”, însă în calitate de ispită. Nico nu crede însă că aceasta ar putea face față, cu atât mai mult cu cât acesta nu a avut curaj să se urce pe schelele din parcul de aventură în care au fost la dream date, ci a preferat să se joace cu iepurașii și să îi facă poze Nicoletei. Ajunși în resort, însă, Gojman s-a eliberat cu adevărat și a sărutat-o pasional pe Nico și i-a mărturisit că o dorește. ”Am obținut ce am vrut, apoi am încercat să las lucrurile mai reci, dar a fost mai greu să se oprească”, a spus ispita căreia la prima întâlnire Ionuț nu reușea să îi găsească nicio calitate.

Și pentru Mari, ziua despărțirii de Cristi a fost una foarte grea. ”Toată ziua mi-a venit să îl iau în brațe, să îl sărut, îmi venea să îi spun să nu plece”, a mărturisit Mari, care a avut o ultimă șansă de a-l revedea pe Cristi la Bonfire, când credea că acesta a plecat deja. ”Chiar simțea că mai trebuia să îmi spună câteva lucruri. Tot respectul pentru ea că a avut curajul să spună că s-a îndrăgostit și să recunoască asta. Spre deosebire de altele”, a apreciat ispita. ”El simțea asta, doar că nu i-am spus-o niciodată”, a mai spus și Mari.

La fel de emoționată a fost și Cati, după cum a recunoscut chiar ea. ”La cum era când am cunoscut-o, nici nu credeam că o să mă pot apropia de ea”, a spus George la plecarea sa de pe Insulă. ”Să se înțeleagă că ea nu e victima lui Răzvan, a știut în ce se bagă, și-a asumat. Este pe aceeași lungime cu Răzvan, cred că se completează unul pe celalalt”, a adăugat George, care la două ore de la plecarea de pe Insulă a revenit la Bonfire pentru a asculta ceea ce Cati mai avea de spus. ”Vreau să merg cu tine acasă și dacă mă lași pentru ce am spus eu aici, mare bătaie ce îți dau”, i-a mărturisit Cati.

Pentru Bogdan, ultimele zile pe ”Insula Iubirii” au lăsat să iasă la iveală toate supărările acumulate în urma declarațiilor auzite din partea logodnicei sale. ”I-am și zis, că de multe ori mă și simt ca un chiriaș, că tot zicea că nu contribui la chirie. Până la urmă nu înțeleg de ce a spus asta, mai ales că aceea a fost înțelegerea noastră de acasă. Mă acuză de faptul că sunt leneș, nu sunt, am un job. Nu fac atâtea lucruri câte face tatăl ei. Ei cred că eu nu fac nimic toată ziua pentru că nu am un program fix! Știi de câte ori i-am zis că nu mă simt respectat în casa asta? Vin de la tractări, ea stă cu mama ei, cu unchiul, nu mă întreabă și pe mine dacă vreau ceva de mâncare, o cafea. Mama ei e mereu acolo!”, a spus Bogdan, revoltat de modelul de familie pe care Hannelore încearcă să i-l impună. Ca urmare, ziua dream date-ului lui Bogdan cu Maria a început cu o schimbare de strategie, după ce până acum a fost prudent, din obligație față de logodnica sa și de nunta programată. Decis să se distreze în cele 24 de ore, Bogdan s-a lăsat atras în jocurile Mariei, care a avut grijă să își împacheteze cea mai sexy lenjerie intimă și s-a jucat cu el toată noaptea. ”La un moment dat, ce credeți că a făcut? A fost șocul vieții: a început să îmi sărute urechea!”, a povestit Maria. Iar la revenirea la Purimuntra, răspunsul lui Bogdan a fost unul categoric: ”Eu știu de ce am făcut ce am făcut în ultima seară! De egoist! M-am săturat! Dacă mă împac cu ea, ideea e că nu pot trăi cu gândul că oamenii vor vedea și se vor întreba cum stau cu ea după ce m-a vorbit de rău! Și nu era presat de camere sau de imagini văzute cu mine. Nu m-aș putea împăca cu ceea ce a fost aici, să îi văd tatuajul... În câteva ore petrecute cu Maria la dream date, m-am simțit bărbat și aveam nevoie de asta!”.

În acest timp, la Minitel, în momentul în care ispitele au părăsit insula, Hannelore a rămas liniștită că singurul care îi știe secretul va fi deja foarte departe atunci când ea se va întâlni cu viitorul ei soț. Cu toate acestea, Mirela nu s-a sfiit să îi ceară socoteală atunci când fetele au rămas singure. “De ce s-a îndrăgostit Andi? Ceva ai făcut tu, îți dai seama cât suferă, ce e în sufletul lui acum?”, i-a spus Mirela lui Hannelore, care a continuat să nege cu vehemență orice implicare. Confruntată și de Mari și Cati, aceasta a înțeles că nu are înțelegere din partea fetelor și își pierde credibilitatea. ”Dacă îl iubeai pe Bogdan, nu îi lăsai atâtea mesaje lui Andi, nu îi lăsai loc de interpretare. Numai falsă ai fost, nouă ne spuneai ceva, lui îi spunea altceva”, i-a spus și Mari.

“Despărțirea de ispite a fost ca o despărțire de prieteni”, a început Hannelore discursul la scurt timp, la Bonfire, în fața prezentatorului emisiunii Radu Vâlcan. “Când mi-am dat seama ce se întâmplă, am oprit tot. Nu aș putea să îl văd pe Andi ca pe un iubit”, a mai spus aceasta, fără să știe că Andi este și el pregătit să stea în față ei la Bonfire și să completeze versiunea de realitate prezentată de Hannelore. Iar dacă aceasta a încercat să îngroape povestea mesajului de pe brățară, Andi a avut grijă să îi reamintească. ”Nu pot să neg că mi-a plăcut să fiu în prezența lui, că m-a făcut să râd. Mi-a displăcut faptul că de multe ori am discutat doar despre o posibilă relație între noi”, a spus aceasta, încercând să îi spună ispitei că era vorba doar de o prietenie pusă în așteptare. ”L-am atins peste tot pe corp, dar din prietenie...”, a adăugat Hannelore recunoscând însă că oscilează între Bogdan și Andi.

