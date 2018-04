CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2018: Au fost zece editii in care a fost celebrat talentul romanesc din cele patru puncte cardinale, in care Pamantul a fost strabatut in lung si-n lat pentru a aduce pe scena momente fabuloase, iar concurentii au depasit asteptarile, au uimit, au emotionat, au electrizat si ne-au facut sa plangem de bucurie si sa radem in hohote. Vineri, telespectatorii au urmarit un regal al talentului autentic si au avut parte de un spectacol care a ridicat publicul in picioare si a produs reactii uluitoare.