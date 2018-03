CASTIGATORI OSCAR 2018: Favoritele caselor de pariuri

La categoria „Cel mai bun film”, favorit este „Three Billboard outside Ebbing, Missouri”, potrivit caselor de pariuri. Pe cel de-al doilea loc la această categorie, la casele de pariuri menţionate, se situează filmul „The Shape of Water”, cu cote între 2,40 şi 2,60.

Apoi, pe cel de-al treilea loc în lista filmelor cu cele mai mari şanse de câştig la această categorie, se află „Lady Bird”.

Guillermo del Toro este de departe favorit pentru câştigarea trofeului „Cel mai bun regizor” la gala Oscar, pentru „The Shape of Water”.

Cel de-al doilea favorit la această categorie este Christopher Nolan („Dunkirk”).

La diferenţă mare, pe locul trei în rândul regizorilor cu cele mai mari şanse să câştige acest trofeu se află Greta Gerwing, pentru „Lady Bird”, şi Steven Spielberg, pentru „The Post”.

La categoria „Cel mai bun actor într-un rol principal”, favoritul pentru câştigarea trofeului este Gary Oldman, pentru interpretarea din „Darkest Hour”.

Pe cel de-al doilea loc în lista favoriţilor se situează, la diferenţă mare, Timothee Chalamet („Call Me By Your Name”).

Potrivit caselor de pariuri, Frances McDormand este de departe favorită pentru câştigarea trofeului la categoria „Cea mai bună actriţă într-un rol principal”, pentru performanţa ei din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Actriţa are cote cuprinse între 1,05 şi 1,07.

Saoirse Ronan („Lady Bird”), este a doua favorită la câştigarea acestui premiu, însă, la diferenţă mare, casele de pariuri stabilindu-i cote cuprinse între 10,00 şi 14,00.

Cea de-a 90-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică şi va fi găzduită de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel.

Ceremonia, care va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, va fi difuzată în România în direct şi în exclusivitate, în noaptea dintre duminică şi luni, de Digi24 şi Digi Film.

Oscar 2018: Celebrităţile vor purta insigne împotriva violenţelor cu arme de foc - presă

Celebrităţile vor purta insigne împotriva violenţelor cu arme de foc duminică, la gala premiilor Oscar, aceste accesorii urmând să le fie distribuite vedetelor de grupul Everytown for Gun Safety al miliardarului Michael Bloomberg, potrivit unor surse ale publicaţiei The Hollywood Reporter.