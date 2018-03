CASTIGATORI OSCAR 2018: Surprize mari, lista completă a favoriţilor

CASTIGATORI OSCAR 2018: Greta Gerwig a devenit a cincea femeie nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună regie, în timp ce directorul de imagine al filmului "Mudbound", Rachel Morrison, este prima femeie nominalizată la trofeul pentru cea mai bună imagine.

Înainte de Gerwig, au mai fost nominalizate la premiul Oscar pentru cea mai bună regie Lina Wertmuller, Jane Campion, Sofia Coppola şi Kathryn Bigelow, aceasta din urmă fiind şi singura care a câştigat acest trofeu, pentru "The Hurt Locker".

De asemenea, Jordan Peele ("Get Out") este al cincilea cineast de culoare nominalizat la premiul pentru cea mai bună regie şi al treilea nominalizat şi la categoria "cel mai bun film" şi îi urmează lui Barry Jenkins, premiat anul trecut pentru "Moonlight".

Prezentăm în continuare lista completă a nominalizărilor la cea de-a 90-a ediţie a premiilor Oscar, lider în topul selecţiilor fiind filmul lui Guillermo del Toro "The Shape of Water".

"The Shape of Water" a obţinut, marţi, 13 nominalizări la premiile Oscar, în timp ce "Dunkirk" a primit şapte, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit şase.

Cel mai bun film: "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, "The Post", de Steven Spielberg, "Get Out", de Jordan Peele, "Darkest Hour", de Joe Wright, "Lady Bird", de Greta Gerwig, "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, "Dunkirk", de Christopher Nolan.

Cel mai bun regizor: Christopher Nolan - "Dunkirk", Jordan Peele - "Get Out", Greta Gerwig - "Lady Bird", Paul Thomas Anderson - "Phantom Thread", Guillermo del Toro - "The Shape of Water.

Cel mai bun actor în rol principal: Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread", Daniel Kaluuya, "Get Out", Gary Oldman, "Darkest Hour", Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq".

Cea mai bună actriţă în rol principal: Sally Hawkins, "The Shape of Water", Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Margot Robbie, "I, Tonya", Saiorse Ronan, "Lady Bird", Meryl Streep, "The Post"

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe, "The Florida Project", Woody Harrelson, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Richard Jenkins, "The Shape of Water", Christopher Plummer, " All the Money in the World", Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Mary J. Blige, "Mudbound", Allison Janney, "I, Tonya", Lesley Manville," Phantom Thread", Laurie Metcalfe, "Lady Bird", Octavia Spencer, "The Shape of Water"

Cel mai bun film străin: "A Fantastic Woman", de Sebastián Lelio (Chile), "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi (Ungaria), "The Insult", de Ziad Doueiri (Liban), "Loveless", de Andrey Zvyagintsev (Rusia), "The Square", de Ruben Östlund (Suedia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Coco", "Ferdinand", "Loving Vincent"

Cea mai bună regie artistică: "Beauty and the Beast", "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "Dunkirk", "The Shape of Water"

Cel mai bun scenariu adaptat: "Call Me by Your Name", "The Disaster Artist", "Logan", "Molly's Game", "Mudbound"

Cel mai bun scenariu original: "The Big Sick", "Get Out", "Lady Bird", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cea mai bună imagine: "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Mudbound", "The Shape of Water"

Cel mai bun montaj: "Baby Driver", "Dunkirk", "I, Tonya", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cea mai bună coloană sonoră: "Dunkirk", "Phantom Thread", "The Shape of Water", "Star Wars: The Last Jedi", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun cântec: "Mighty River" - "Mudbound", "Mystery of Love" - "Call Me by Your Name", "Remember Me" - "Coco", "Stand Up for Something" - "Marshall", "This Is Me" - "The Greatest Showman"

Cel mai bun montaj de sunet: "Baby Driver", "Blade Runner 2049", "Dunkirk", "The Shape of Water", "Star Wars: The Last Jedi"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Baby Driver", "Blade Runner 2049", "Dunkirk", "The Shape of Water", "Star Wars: The Last Jedi"

Cele mai bune efecte vizuale: "Blade Runner 2049", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Kong: Skull Island", "Star Wars: The Last Jedi", "War for the Planet of the Apes"

Cele mai bune costume: "Beauty and the Beast", "Darkest Hour", "Phantom Thread", "The Shape of Water", "Victoria & Abdul"

Cel mai bun machiaj: "Darkest Hour", "Victoria & Abdul", "Wonder"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Dear Basketball", "Garden Party", "Lou", "Negative Space", "Revolting Rhymes"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "DeKalb Elementary", "The Eleven O’Clock", "My Nephew Emmett", "The Silent Child", "Watu Wote/All of Us",

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Abacus: Small Enough to Jail", "Faces Places", "Icarus", "Last Men in Aleppo", "Strong Island"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Edith+Eddie", "Heaven Is a Traffic Jam on the 405", "Heroin(e)", "Knife Skills", "Traffic Stop"

Actorii Tiffany Haddish şi Andy Serkis s-au alăturat preşedintelui Academiei de film americane, John Bailey, pentru a anunţa nominalizările pentru cea de-a 90-a ediţie a premiilor Oscar, eveniment care a avut loc la Samuel Goldwyn Theater din Los Angeles şi a fost difuzat live pe site-ul oficial al instituţiei.

Membri ai academiei din cele 17 secţii tehnice şi artistice stabilesc listele de nominalizări pentru fiecare categorie, cu excepţia lungmetrajelor animate şi a lungmetrajelor străine, decise de comitete mixte. De asemenea, nominalizările pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film sunt decise de toţi membrii eligibili să facă acest lucru.

În perioada 20 februarie - 27 februarie, membrii activi ai Academiei de film americane votează câştigătorii pentru toate cele 24 de categorii.

Cea de-a 90-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul, care va fi prezentat de Jimmy Kimmel, va fi difuzat live pe postul de televiziune ABC şi va putea fi vizionat în peste 225 de ţări şi teritorii.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei "Moonlight", de Barry Jenkins, dar marele câştigător al galei, cu şase trofee, a fost "La La Land", de Damien Chazelle.