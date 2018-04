Cât de bun eşti în pat? Iată 2 moduri de a-ţi evalua performanţa sexuală

Adevarul este ca, in ciuda sigurantei pe care barbatii o afiseaza in alte aspecte din viata lor, multi dintre ei sunt macar putini nesiguri de performanta lor sexuala. Trebuie sa recunosti ca te-ai intrebat macar o data daca esti mai bun decat fostul ei iubit/sot sau daca orgasmele pe care le are sunt reale. Ceea ce tu nu stii este ca toata lumea face la fel – si nu doar alti barbati (inclusiv fostul, despre care iti faci atatea probleme!), ci chiar femeia visurilor tale, care poate deveni, si ea, la fel de nesigura daca reuseste sau nu sa te satisfaca.

Astfel de temeri nu sunt intotdeauna usor de discutat cu partenerul, indiferent daca esti barbat sau femeie. In plus, e foarte posibil sa nu primesti un raspuns din partea ei – mai ales daca te iubeste cu adevarat si nu vrea sa-ti raneasca sentimentele. Asa ca nu-ti ramane decat sa iei lucrurile in propriile tale maini (nu, nu despre aia vorbeam) si sa incerci sa te evaluezi singur, dupa niste criterii obiective. In loc s-o intrebi pe ea cat de bun esti la pat, intreaba-te pe tine, raspunzand sincer la urmatoarele 2 intrebari. In acest fel, ai ocazia sa-ti imbunatatesti performanta sexuala, tinand cont de doua aspecte importante pentru partenera ta, si care pot face diferenta intre „A fost bine, mi-a placut" si „Nu te mai dai in veci jos din pat!".

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.