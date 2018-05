Cât de recomandată este o dezinsecţie pentru casa ta

Știm cu toții că dăunătorii apar din numeroase motive, sunt periculoși, provoacă daune de tot felul, mai ales probleme de sănătate nedorite și, uneori, pot fi chiar dificil de eliminat. Dacă o curățenie generală în casă și în împrejurimi este recomandată de Garden Farm ca prima etapă de combatere a dăunătorilor, tratamentele de dezinsecție și anti căpușe au rolul de a-ți ține locuința și familia ferite de neplăcerile pe care le provoacă dăunătorii. De exemplu, câte persoane pot afirma că nu s-au confruntat măcar o singură dată cu problema cu invazia furnicilor pe timp de vară sau gândaci de bucătărie? Sau câte persoane nu sunt înspăimântate de pericolele pe care le prezintă căpușele? Contrar opiniei generale, căpușele nu viețuiesc doar în păduri, ci se pot instala foarte comod și pe peluza casei tale, punând în pericol sănătatea membrilor familiei tale, dar și a animalelor de companie, de aceea este esențial să utilizezi o soluție anti căpușe, precum Solfac, pe tot parcursul anului, cu excepția sezonului rece.

Controlul dăunătorilor, am putea spune că este, întâi de toate, o datorie față de familie. Prin dezinsecție, minimizăm riscurile la care ne supun gândacii de bucătărie, termitele, căpușele, furnicile, păianjenii și alți dăunători care provoacă boli grave. Nu trebuie omis faptul că mulți dintre acești dăunători, în special căpușele și gândacii de bucătărie sunt purtători de germeni. În plus, numeroase insecte pot agrava alergiile în cazul persoanelor sensibile sau care suferă de astm.

Principalul motiv pentru care trebuie să eliminăm dăunării este, desigur, sănătatea, urmat de siguranța alimentelor și resurselor. Controlul dăunătorilor este vital atât pentru agricultură, cât și pentru alte industrii. Uneori, dăunători precum gândaci, păduchi, căpușe, furnici, omizi sau ploșnițe pot agrava nespus de mult producția unei industrii, iar consumul de alimente s-ar diminua semnificativ de la an la an. Producția alimentară ar fi tot mai sărăcăcioasă, iar prețurile din magazine ar crește brusc. Cantitățile de legumele și fructele ar fi tot mai modeste, ducând la prețuri mai competitive pentru magazine și fermieri. Recoltele suferă deja pierderi însemnate în fiecare an și fără un control adecvat al dăunătorilor, aceste deficite ar putea depăși 80%. De asemenea, fără eliminarea dăunătorilor, industria nu ar putea să respecte standarde riguroase pentru salubritatea produselor alimentare.

În cele din urmă, numeroși dăunători pot să distrugă valoarea proprietății. Odată ce termitele sau gândacii de bucătărie s-au instalalat în locuința ta, nu există altă modalitate de eliminare decât dezinsecția. Gândacii și furnicile ne pun alimentele, conservele și rezervele de hrană în pericol, căpușele sunt primejdioase pentru copilași și animale de companie, iar termitele mânâncă lemnul, hârtia și țesăturile. De asemenea, termitele folosesc anumite materiale din casa ta, precum cauciuc și plastic, pentru a-și construi cuiburi și pentru a se reproduce. În lipsa unei dezinsecții, termitele pot vor provoca daune semnificative structurii locuinței tale.

Garden Farm crede ca o casa ar trebui să fie un loc în care tu și familia ta să vă relaxați și să nu vă faceți griji în privința insectelor, furnicilor, căpușelor sau gândacilor de bucătărie. Dezinsecția și tratamentele anti căpușe vă scapă de acești oaspeți nedoriți, dar și de stresul copleșitor pe care îl simțiți numai la gândul că aveți căpușe în curte sau gândaci de bucătărie.

O soluție anti căpușe și dăunători foarte la îndemână este utilizarea unui insecticid concentrat precum Solfac, care are un spectru larg de acțiune. Acest insecticid are la bază o substanță activă numită piretroid sintetic și poate fi folosit în mediu casnic, public, alimentar sau industrial. Mai mult, Solfac poate fi folosit atât la interior, unde se va insista asupra crăpăturilor, fisurilor, grinzilor, tocurilor ușii și ferestrelor, cât și la exterior, unde se va pulveriza de jur-împrejurul casei, pe pereții exteriori, dar și pe vegetația care se află în pe o rază de 20-50 de metri. Solfac are o perioadă de remanență de până la 8 săptămâni, după care tratamentul se poate repeta.