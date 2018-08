Cătălin Botezatu a spus cum este Bianca Drăguşanu în pat. Cum se comportă blonda când face dragoste. "Ştie să fie şi curvă..."

Celebrul designer o respecta foarte mult pe fosta lui iubita si povesteste ca inca de la primele intalniri i-a remarcat potentialul urias, scrie wowbiz.ro. Mai mult decat atat, in ciuda parerii carcotasilor, acesta spune ca Bianca are un suflet extraordinar de bun si sensibil.

"Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brate de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a ajutat. Ea se macina mult cand este atacata gratuit, chiar daca nu o arata. Am mai remarcat de la inceput la ea si ca este o fata inteligenta si ambitioasa", a spus Bote.

Catalin Botezatu spune cum este Bianca Dragusanu in pat. "Este salbatica"

"Cand face dragoste, Bianca e salbatica, fatala, se daruieste total, stie sa fie si curva, si doamna. In schimb, Violeta e misterioasa, atenta la ce face. Recunosc ca mi-ar placea sa fac dragoste cu ele in acelasi timp si nu m-ar deranja sa le iau pe amandoua in casatorie. Oricum, nu am nevoie de o nevasta gospodina, care sa miroasa a sarmale, ci trebuie să aiba coafura si manichiura perfecte, sa miroasa a parfum, sa fie o femeie-diva", a povestit Bote acum cativa ani.