Cătălin Botezatu este îndrăgostit. Ce spune despre femeia care l-a cucerit. "Îmi bate inima pentru cineva..."

Cătălin Botezatu este incredibil de îndrăgostit și vorbește despre noua femeie din viața lui cu emoție, dar și despre apariția alături de fata de la festival, scrie viva.ro. "Pe fata de la festival o cunosc de foarte mulți ani, a prezentat pentru mine, am apărut cu ea de foarte multe ori dar abia acum lumea a sesizat.

Nu s-a întâmplat nimic. Nu am nicio relație cu ea, suntem prieteni, ne vedem. Nu am o relație în acest moment, dar îmi bate inima pentru cineva care este la mare, mare distanță. Chiar m-am îndrăgostit. Am sunat-o de 3 ori și nu mi-a răspuns, deja mă îngrijorez. De la Bianca încoace eu nu mai arăt nimic", a spus Cătălin Botezatu.