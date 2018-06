Cătălin Cazacu, despre momentele intime cu Claudia Pavel de la Exatlon: "S-a întâmplat ce s-a văzut pe camere"

Deși a evitat să vorbească despre relația pe care o avea cu domnișoara care l-a dus la aeroport înainte de a pleca la Exatlon, Cătălin Cazacu a spus niște cuvinte foarte frumoase despre Claudia Pavel, cea care i-a fost alături în timpul competiției. Se pare că pe cei doi îi leagă o prietenie frumoasă, iar artista i-a provocat un gol imens atunci când a fost eliminată de la Exatlon.

”Vreau să vorbesc foarte puțin. Eu nu am știut ce se întâmplă. Eu am fost sincer din prima zi. Am reușit să dau la o parte gălăgia pe care o aveam în mine. Am spus atunci eu sunt omul exact pe care îl vedeți. Eu datorez o explicație mie și pentru fiul meu. Eu sunt împăcat că am fost corect față de toți oamenii. Pot să spun că acum sunt bine. Mă bucur foarte mult de viața mea. Nu-mi bate nimeni la ușă și nu bat nici eu la nimeni la ușă.

Eu unul și lucrul pe care l-am admirat și la ea, a fost că am făcut ceea ce am simțit. Ceea ce s-a văzut pe camere este exact ceea ce s-a întâmplat. Acolo s-a pus bazele unei prietenii. Nu am ascuns niciodată că unul dintre cele mai grele momente a fost când a plecat. A fost un gol mare pe care l-am simțit când a plecat Claudia. Unul dintre lucrurile frumoase pe care le-am câștigat de aici a fost prietenia cu această femeie superbă și minunată pe care o cheamă Claudia Pavel.”, a dezvăluit Cătălin Cazacu la Interviurile VIVA!.