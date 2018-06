Cătălin Cazacu, în ipostaze tandre cu o celebră blondă din showbizul românesc, care a divorţat cu scandal în acest an

eporterii Cancan i-au surprins pe Catalin Cazacu si Maria Constantin in ipostaze tandre, imbratisati.

In urma acestor imagini, Maria Constantin s-a grabit sa lamureasca situatia, afirmand ca in acea seara l-a cunoscut pe simpaticul concurent de la Exatlon.

”Este bun prieten cu o prietenă de-ale mele. L-am cunoscut în seara respectivă (…) Eu îl știam de la televizor. Am petrecut în club câteva ore, este un tip foarte tare. M-am distrat și m-am simțit bine în compania lui. Nu este nimic între noi. Nu am timp de combinații, sunt prinsă cu școala în această perioadă”, a afirmat vedeta.

In plus, Catalin Cazacu a devzvaluit ca a plecat singur acasa, dupa ce a petrecut cateva ore in club.

”Eu am ieșit târziu din casă pentru că nu m-am obișnuit cu fusul orar. Am ieșit în club pentru că nu puteam să dorm. Acolo m-am întâlnit cu niște prietene, am petrecut câteva ore, apoi am plecat acasă singurel. Eu sunt un tip foarte sociabil, așa că am socializat”, a precizat Cătălin Cazacu, pentru Cancan.