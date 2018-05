Cătălin Cazacu, mărturii ŞOCANTE de la EXATLON. "Nu m-aş mai întoarce. Aş alege închisoarea!"

Catalin Cazacu s-a declarat bucuros pentru ca Vladimir Draghia a castigat concursul.

"E o bucurie enorma pentru noi toti ca a castigat Vladimir Draghia. Pentru mine inseamna mult. Am in minte imaginea cu noi doi stand pe doua pietre, eram impacat. Nu am ascuns ca Vladimir e un om dificil, noptile si zilele cu el au fost foarte lungi. Ne-a salvat pentru ca nu am murit de plictiseala. Ne contraziceam pe orice. Subiectele noastre erau putine", a declarat Catalin Cazacu.

Catalin Cazacu a spus ca nu s-ar mai intoarce in Dominicana: "Daca mi-ati zice sa ma duc maine la Exatlon, nu as vrea in ruptul capului! M-as duce inapoi, dar nu maine! Inca 10 zile in plus la Exatlon dupa ce am fost eliminat? As alege inchisoarea! S-a vazut ca eram extenuati. Nu era chestie de vointa, corpul nu mai putea. Corpul ceda. Eu imi doream, nu eram mofturos. Am mancat doar orez 140 de zile. Eu daca vedeam primele doua editii, eu m-as fi cerut acasa. Am fost o surpriza mare. Nimeni nu credea ca eu o sa rezist acolo".