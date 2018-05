Cătălin Cazacu, părăsit de iubită după imaginile intime cu Cream de la Exatlon. Primele declaraţii şi imagini incendiare din culise

Cătălin Cazacu s-a despărțit de Ana Roman, după ce aceasta a văzut imaginile în care iubitul ei părea într-o relație foarte apropiată de Claudia Pavel.

Întors în țară, el a vorbit acum despre ce s-a întâmplat cu Ana. „Dacă lași capra să spună povestea, lupul va fi personajul negativ. Eu am fost plecat, nu am ce poveste să spun. Fiecare își ia alegerile despre care crede că îl vor duce într-un loc mai fericit. Aș vorbi despre ceva ce nu știu.

Nu vreau să dezgrop morții! Eu am fost undeva unde erau camere pe noi, tot timpul. Ce era de văzut s-a văzut. Nu cred că are legătură cu ce a fost acolo, cred că are legătură cu ce s-a întâmplat aici. Eu nu sunt supărat, eu sunt bucuros, vreau să văd oameni fericiți!”, a spus Catalin Cazacu .

>Aventura Claudiei Pavel la Exatlon s-a încheiat, dar bârfele despre o posibilă idilă între ea şi Cătălin Cazacu, rămas în concurs cu mari emoţii, după eliminarea de miercuri, continuă să facă deliciul fanilor celor doi. Artista a mărturisit că nu avea cum să se întâmple ceva atâta timp cât ea nu se aimţea atrăgătoare. Solista a avut mult de suferit din cauza unei alergii la ţânţari care a umplut-o de bube.