Cătălin Ioniţă, despre crima de la Titu: Am dispus cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa

"În ceea ce priveşte infracţiunea de omor din localitatea Titu, au existat în spaţiul public mai multe afirmaţii ale rudelor femeii ucise, în sensul că starea de tensiune şi ameninţările la care a fost supusă victima fuseseră aduse la cunoştinţa Poliţei din Titu, de mai multe ori, anterior omorului. Am cerut atunci să verific acele afirmaţii şi am cerut Direcţiei Control Intern din cadrul IGPR să facă o investigaţie în acest caz. Vă pot confirma că, în urma verificărilor făcute, s-au identificat posibile abateri disciplinare, motiv pentru care am înaintat materialul conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi am propus cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa, pentru că această funcţie intră în competenţa de numire a ministrului", a precizat Ioniţă.



Plutonierul Florin Oprea şi-a înjunghiat mortal concubina în vârstă de 25 de ani într-un coafor din Titu, pe data de 23 ianuarie. Militarul şi-a recunoscut fapta, spunând că îi pare rău, dar a susţinut că femeia avea mai multe aventuri. Bărbatul este acuzat de omor calificat.