Cătălin Moroşanu, MECIUL ANULUI. Un luptător celebru a venit în secret în România

Freddy Kemayo si Catalin Morosanu s-au infruntat in doua randuri, victoriile fiind impartite. Astfel ca inca un duel ar putea stabili "regele ringului", adica adevaratul campion.

Recent, cel poreclit "Moartea din Carpati" a anuntat ca va lupta din nou in Bucuresti, pe 5 iulie, la Sala Polivalenta. Partida va fi prima pentru Morosanu in Capitala dupa o pauza de opt ani. Meciul ar urma sa se dispute sub un nou brand.

Freddy Kemayo mai este supranumit "Crazy Horse", in principal datorita victoriilor sale spectaculoase din circuitul K-1. Nu a venit la Bucuresti in vacanta, ci pentru a stabili anumite detalii pentru lupta cu Catalin Morosanu. Un duel intre cei doi este asteptat cu sufletul la gura de toti iubitorii sportului de contact din Romania. Ambii fac show in ring, iar lumea le urmareste partidele in picioare.

Freddy Kemayo are un CV impresionant: este triplu campion al Frantei si campionul piramidei K1 Europa.