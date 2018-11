ZILE LIBERE 2019: câte minivacanţe au angajaţii anul viitor, câte sărbători legale pică în weekend

ZILE LIBERE 2019: Din pacate, anul viitor, o treime dintre aceste zile vor cadea in weekend. Angajatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele considerate libere, vor primi, conform prevederilor legale in vigoare, un bonus la salariu, aceste zile fiind platite dublu.

Citeşte şi Legea Pensiilor întârzie bugetul pe 2019. Liderul Cartel Alfa: "Vor intra în criză de timp!"

Calendarul sarbatorilor legale pentru anul 2019

1 ianuarie (marti) - Anul Nou

2 ianuarie (miercuri)

24 ianuarie (joi) - Ziua Unirii Principatelor Romaniei

26 aprilie (vineri) - Vinerea Mare

28 aprilie (duminica) - Paste ortodox

29 aprilie (luni) - Paste ortodox

1 mai (miercuri) - Ziua Muncii

1 iunie (sambata) - Ziua Copilului

16 iunie (duminica) - Rusalii

17 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii

15 august (joi) - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (sambata) - Sfantul Andrei

1 decembrie (duminica) - Ziua Marii Uniri

25 decembrie (miercuri) - Craciun

26 decembri (joi) - Craciun