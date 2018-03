Ce a făcut Monica Bîrlădeanu pentru PRIMII BANI câştigaţi la 16 ANI

Monica Bîrlădeanu, prezentatoarea unui show tv, a mărturisit, într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva, că provine dintr-o familie modestă și că a început să mundcească de la o vârstă fragedă. La 16 ani, lucra la o terasă, iar din primii bani câștigați a cumpărat alimente pentru familie.

"Divorțul părinților mei a avut loc la tribunal. Am fost adusă acolo cu ei de mână, m-au întrebat cu cine vreau să rămân. Aveam 12 ani. Cumva, ăla e un episod care mi-a rămas adânc în minte. La 17 ani mi-am dorit să merg la drept. La Iași. Actualul Ministru de Justiție mi-a fost profesor de Penal. Familia mea avea o situație precară financiar. Tatăl meu murise. Când am ajuns la o vârstă am zis că se poate conta pe mine, da 16, în vara din a X-a am încercat să contribui şi eu… Primul job la 16 ani l-am avut, la o terasă lângă gară. Cu primii bani câștigați am intrat într-un magazin si am luat un calup de suncă presată și un cașcaval împletit", a declarat Monica Bîrlădeanu.