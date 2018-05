Ce a postat Giani Kiriţă, după ce Vladimir Draghia l-a numit "nebun" în direct la TV. "Nu îmi răspundea nici la salut...."

"O teama a mea fusese legata de Giani. Am avut niste probleme destul de grave. Nu imi raspundea la salut... E foarte vulcanic! Eu nu vedeam o solutie! Cat de nebun am fost ca am acceptat sa vin in conditiile astea. L-am regasit acolo mai matur! E nebun, e dement omul si acum! Nu ai viata cu el, daca ii cunosti partea rea. E misto daca ajungi sa il cunosti. El si-a asumat asta! Problema noastra a fost ca eram in echipe diferite la o alta emisiune! Si, cum el este vulcanic si are jocuri sa isi intimideze adversarul... Eu nu am avut rabdarea Razboinicilor, nu puteam sa nu ii raspund, sa il las sa imi zica toate alea. Ma gandeam ca va fi iadul pe pamant, ca imi va face viata un calvar. Si el a fost cel care s-a intors catre mine. Mi-a zis ca trebuie sa traim impreuna, sa facem cumva sa fie bine. Si am inceput sa construim un soi de relatie bazata pe respect. Ne-a luat ceva timp pana sa ajungem sa glumim. Cu el ai doua variante: ori il iubesti, ori il urasti!", a spus Vladimir Draghia, potrivit kfetele.ro.

"Giani a fost lider, acum pot sa spun ca da. Atunci, in concurs, evitam sa spun asta in timpul concursului, se putea interpreta orice, orice cuvant. Inclusiv el evita sa spuna ca e lider, ca sa ai viata buna in camp. Giani a fost un lider care ne facea sa radem", a spus Vladimir Draghia.

Dupa ce Vladimir Draghia a dezvaluit ce s-a intamplat intre el si Giani, acesta a postat o imagine pe o retea de socializare in care apare alaturi de multi copii. "Vulturii", a scris el la descrierea fotografiei.