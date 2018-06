Ce cuvinte nu ar trebui să i le spui niciodată copilului

Termina tot din farfurie!

"Nu cred ca vrei ca micutul sa manance mai mult din vinovatie sau din dorinta de a-ti face tie pe plac. Si cu siguranta nu-ti doresti nici sa exagereze cu mancatul anumitor produse doar pentru simplu fapt ca ...sunt puse in farfurie", spune Roy Benaroch, profesor la Catedra de Pediatrie de la Universitatea Emory din SUA, scrie bundoo.com.

O sa te ingrasi, daca vei continua sa mananci atata!

"Nu-ti doresti sa-ti vezi copilul ingrozit atunci cand mananca sau sa fie obsedat de fiecare bucatica de mancare pe care o introduce in gura". Este o judecata care l-ar face sa creada ca valoarea si importanta lui au legatura directa cu marimea blugilor pe care-i poarta", sustine Vicki Hoefle, specialist in parenting.

De ce nu te comporti si tu ca...

"Aceasta comparatie este o capcana destul de periculoasa, mai ales in situatia acelor parinti copilul carora se comporta in majoritatea cazurilor, mai mult decat satisfacator. Doar pentru ca nu a actionat adecvat intr-o anumita situatie, copilul se poate simti jignit sa auda din partea parintelui ca il compara", spune Carole Banks, specialist in parenting.

Nu-mi place acel copil!

"In momentul in care spui ca nu-ti place prietenul copilului tau, prietenul devine instantaneu mai atragator. Daca acest prieten nu-ti pune copilul in pericol, atunci indicat ar fi sa te abtii de la a folosi acest enunt", recomanda psihologul Raquel Anderson.

Nu plange/ Nu fi suparat

Carui parinte ii place sa-si vada copilul trist sau suparat? Cu toate acestea, sugerandu-i sa-si ascunda sau sa-si ignore aceste emotii nu ar fi un obicei tocmai sanatos. "Copiii trebuie sa simta si aceste emotii, sa le experimenteze si sa invete sa le gestioneze" spune psihologul Tanya Gesek.

Si eu te urasc!

Daca ii spui copilului tau „si eu te urasc" doar pentru ca esti in mijlocul unui conflict si iti doresti sa castigi acea disputa, atunci poti considera deja ca ai pierdut. Copilul nu e amicul sau colegul tau cu care esti in competitie. Rostindu-le, nu dai dovada de maturitate, iar copilul va gandi in felul urmator: „Daca parintele ma considera respingator, probabil si ceilalti ma vor dispretui" noteaza psihologul Raquel Anderson.

