Ce este interzis cand hranesti copilul mic

Parca ne aflam intr-un labirint in care trebuie sa stim exact pe unde avem voie sa o luam si pe unde nu ca sa ajungem cu bine la obiectivul de a avea un copil hranit corect, fara greseli.



Parcurgem impreuna o recapitulare organizata schematic ca sa fie de ajutor oricarui parinte, chiar daca o buna parte din informatii le stim.



Asadar, iata ce avem voie sa facem si ce nu in procesul prepararii alimentatiei si hranirii copilului mic, conform specialistilor in nutritie de la recipegoldmine.com.

Da, ai voie:



Sa folosesti cuburi de gheata ca sa congelezi piureul de legume pentru masa copilului. Fiecare cub trebuie sa fie in jur de 400 grame. Pune mancarea in aceste suporturi pentru cuburile de gheata, apoi dupa ce s-a congelat scoate cate un cub, ambaleaza-l in pungute de alimente si pastreaza-le la congelator in continuare. Poti folosi mancarea pe durata unei luni.



o Sa arunci mancarea neterminata din bolul copilului. Bacteriile se formeaza imediat.



Sa introduci alimente noi o data pe saptamana, nu mai des, ca sa urmaresti eventualele alergii ale copilului la fiecare in parte.

Sa te asiguri ca cel mic a acceptat majoritatea legumelor si fructelor inainte de a incerca orice tip de carne.

Sa prepari legumele si fructele la fiertul in aburi sau la cuptor ca sa le ramana cat mai multe vitamine si minerale cu putinta, fata de varianta fiertului pe aragaz.



o Sa folosesti ca sa subtiezi piureul de legume sau fructe: apa ramasa dupa fierbere, lapte de san, lapte formula, lapte de vaca, iaurt, suc de mere.



Sa folosesti ca sa ingrosi piureul de legume sau fructe: cereale de faina, cereale mixte, branzica de casa, galbenus tare de ou fiert, iaurt, cartof alb sau dulce zdrobit.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.