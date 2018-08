Ce faci atunci când ai parte de sex nesatisfăcător?

Inevitabil ajungi sa te intrebi cum de exista atata pasiune in filmele romantice sau oare cum de prietenele tale au parte de placere, iar tu nu?!

Este foarte adevarat ca televiziunea creeaza asteptari si implicit o presiune destul de mare in ceea ce priveste imaginea unui sex plin de pasiune si placere. Toata lumea pare sa aiba mereu orgasm, toata lumea traieste intr-o fericire deplina si permanenta si, deci, tot ce vedem pe micile ecrane nu are vreo legatura cu realitatea. Si uite asa ajungem sa credem ca e ceva in neregula cu noi insine, din moment ce mereu ni se arata fericirea deplina pe care noi nu ajungem s-o traim vreodata.

Isadora Alman, terapeut sexolog american, ne invata si explica, totodata, ca nu e o idee buna sa masuram ceea ce vedem in filme cu viata noastra reala.

"Oamenii de la televizor nu vorbesc despre felul in care jumatatea noastra preaiubita ne strange in brate afectuos, dar ii miroase gura ingrozitor, sau despre felul cum poti avea gaze, daca sotul te aseaza intr-o pozitie ciudata cand faceti sex", povesteste Alman.

