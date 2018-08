Ce faci când soţul nu mai are chef de sex?

Consilierul marital Sherry Amatenstein, unul dintre expertii care isi ofera sfaturile pe site-ul YourTango.com, iti propune cateva solutii care te vor ajuta sa treci mai usor peste aceasta perioada dificila si sa-ti imbunatatesti relatia cu sotul.

Dupa cum explica ea, exista multe cauze care contribuie la declinul libidoului in cuplu.

Inainte de toate, trebuie sa afli ca nu esti singura care se confrunta cu aceasta problema. Realitatea e ca unul din cinci cupluri fac sex de mai putin de 10 ori pe an. Cum poti evita sa te numeri si tu printre ele? Primul pas este sa identifici si sa intelegi motivul pentru care atmosfera nu e mai la fel de „incinsa" in dormitor ca la inceputul casniciei.

Pe fondul stresului provocat de problemele cotidiene (griji legate de cariera, facturi neplatite, educatia copiilor, relatia cu rudele), se intampla adesea ca unul dintre parteneri – daca nu ambii – sa-si piarda interesul in viata sexuala, fiind mai preocupat de celelalte aspecte ale traiului in doi. Acest lucru e foarte comun si nu devine un prilej de ingrijorare decat daca situatia e abordata cu lipsa de tact de catre celalalt.

De ce scade libidoul masculin?

Alte motive posibile pentru care sotul tau nu se mai arata la fel de interesat de sex:

– Cauze de ordin fizic

Se prea poate sa se confrunte cu o problema hormonala (aparuta si aceasta pe fond nervos, odata cu inaintarea in varsta sau din ratiuni medicale). Lipsa dorintei sexuale – sau diminuarea ei – poate avea loc din cauza scaderii productiei de testosteron (hormonul sexual masculin) in corp. O idee buna ar fi sa-ti convingi sotul sa mearga la un control, pentru a verifica daca i-a scazut nivelul de testosteron din organism. In astfel de cazuri, exista tratamente simple pe care i le poate recomanda un specialist.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.