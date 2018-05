Ce fel de apă se foloseşte la prepararea laptelui praf

Iata una dintre intrebarile frecvente ale mamicilor: ar trebui sa folosesc apa de la robinet, apa fiarta sau apa imbuteliata pentru diluarea laptelui praf? Depinde de natura apei (sursa de alimentare din zona in care te afli) si de sanatatea micutului tau. In primul rand, ar trebui sa ceri parerea medicului pediatru, in special daca bebelusul tau are probleme de sanatate.