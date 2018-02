Ce fel de nuntă vei avea, în funcţie de zodie. Pentru că toate miresele merită ce e mai bun

Berbec

Nunta in cea mai mare biserica din cartier! Doar meriti statutul de regina. Macar in ziua nuntii daca nu in fiecare zi. Rochia de mireasa cu trena, neaparat, cu cat mai lunga, cu atat mai bine. Flori multe peste tot. Ceremonie luxoasa si grandioasa, pentru ca meriti!

Taur

Pentru tine nunta inseamna traditie, familie si prieteni apropiati. Chiar daca vei alege o biserica micuta si intima sau una mare, chiar daca petrecerea va fi intr-un restaurant grandios, invitati vor fi cei mai dragi oameni, apropiati de sufletul tau.

Gemeni

Ei bine, DA, a venit ziua in care iti vei lua angajamentul de a fi sotie, pentru toata viata. Iar un asemenea angajament merita ce e mai bun. Adica cel mai in voga restaurant, cel mai in voga DJ al anului, iar invitatii trebuie sa isi ia liber vreo trei zile pentru ca nunta ta tine ca in povesti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.