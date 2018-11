Ce flori alegi pentru baie? Crează-ţi propriul SPA!

Plante pentru baile fara lumina naturala

Desi la prima impresie ai zice ca florile nu sunt potrivite pentru a decora baia, ele au o multime de beneficii o data ce sunt pozitionate in aceata incepere a casei. In primul rand sunt accesorii de decor foarte interesante, astfel ca pot fi integrate in concepte de design care mai de care mai interesante. Pe de alta parte, ele contribuie la purificarea aerului, ceea ce inseamna un plus pentru sanatatea ta si chiar mai mult decat atat ele ajuta la crearea unei atmosfere linistitoare si relaxante, exact ca intr-un centru SPA!

Daca baia ta nu are ferestre, deci nu este beneficiaza de lumina naturala atunci trebuie sa alegi plante carora le place umbra.

Bambusul de apartament este o planta pe care o poti pune in baia ta daca spatiul este slab luminata (sau deloc!) de razele soarelui. Dincolo de proprietatile care i-au fost atribuite de catre adeptii tehnicilor Feng Shui, bambusul are o valoare decorativa foarte mare. In plus, nu suporta lumina directa si nici temperaturile mai mari de 18-25 de grade.

In cazul in care preferi plantele cu flori, Begonia este ideala pentru a-ti infrumuseta baia. Aceasta adora lumina artificiala si poate fi pastrata in ghivece sau in aranjamente florale in spatiile cu aer umed asa cum este si baia. Fereste-o, insa, de temperaturile prea ridicate.

Daca iti doresti un mod mai practic si in acelasi timp mai sofisticat de a-ti amenaja baia cu flori alege o categorie speciale de plante: cele criogenate. Cu siguranta ca ai auzit si tu de fermecatorii trandafiri criogenati sau trandafiri nemuritori, care pot fi pastrati mai bine de doua decenii. Acestia vin ambalati in cutii acrilice sau in cupole de sticla si trebuie feriti de caldura si lumina directa, deci s-ar simti foarte bine in baia ta neluminata! Pentru ca sunt flori rare, acestia nu se gasesc in orice florarie, insa pot fi comandati prin livrare flori in Bucuresti de pe maisondor.ro.

Flori ideale pentru baile cu ferestre

Ai o baie cu ferestre, in care lumina naturala exista din abundenta? Atunci alege flori si plante de apartament care iubesc acest mediu.

Bromelia, de exemplu, este o superba planta tropicala care iubeste umiditatea si lumina si care rezista foarte bine in spatiile in care temperatura nu este mai mica de 20 de grade si nici mai mare de 27.

Verdele este o culoare care ne binedispune, asa ca ai putea alege o planta de interior in aceasta nuanta chiar si pentru baia ta. Peperomia, o floare simpla dar foarte frumoasa, prefera lumina naturala si mediile caracterizate de umezeala, deci va rezista foarte bine in baie.