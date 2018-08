Ce frici ai in functie de zodie

Iata, ce frici te caracterizeaza, in functie de zodia in care te-ai nascut.



Berbec



Cea mai mare frica a ta este sa nu simti frica. Ai obiceiul de a te arunca cu capul inainte fara sa stai prea mult pe ganduri. Te-ai pus singur in situatii riscante si majoritatea timpului il petreci reparand greselile facute.



Taur



Frica ta cea mai adanca este sa nu fii considerat plictisitor. Ai fi in stare de orice numai sa nu fii singur, lipsit de prieteni.



