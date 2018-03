Ce înseamnă când te visezi gravidă. Mesaje pe care să nu le ignori

Ce inseamna cand te visezi gravida. Insa in cazul in care o femeie este insarcinata, sarcina in vis dezvaluie anxietatile in legatura cu sarcina din viata reala.

Ce inseamna cand te visezi gravida

Visul ca esti gravida simbolizeaza anumite aspecte ale tale sau din viata ta care cresc si se dezvolta. S-ar putea sa nu fii inca pregatita sa vorbesti despre ele sau sa faci ceva in privinta lor. Sarcina mai poate reprezenta si nasterea unei idei noi, a unei directii noi, a unui nou proiect sau a unui nou scop. Daca, insa, in viata de zi cu zi incerci sa ramai insarcinata, sarcina din vis poate fi dorinta implinita. Daca nu vrei sa ramai insarcinata, atunci poate simboliza teama de noi responsabilitati.

Un vis in care copilul moare in burta sugereaza un proiect in care ai investit mult care se deterioreaza incetul cu incetul. Nimic nu merge asa cum te-ai fi asteptat.

Un vis in care o alta femeie este insarcinata indica faptul ca ai o conexiune stransa cu persoana respectiva.

Visul ca iubita/sotia ta poarta in pantece copilul altui barbat inseamna ca jumatatea incepe sa se indeparteze de tine. Voi doi nu mai aveti scopuri comune.

Daca esti insarcinata in realitate, o sarcina in vis dezvaluie anxietatile tale legate de ea. Daca te afli in primul trimestru de sarcina, in visele tale apar creaturi micute, animalute, flori si apa. In cel de-al doilea trimestru, visele vor reflecta anxietatile legate despre a fi o mama buna, sau ingrijorari legate de eventualele complicatii care ar putea aparea in timpul nasterii. Visele in care aduci pe lume un bebelus non-uman sunt, de asemenea, des intalnite in timpul sarcinii. In cel de-al treilea trimestru in vise ar putea aparea mama ta. Pe masura ce corpul se schimba si ia proportii, ai putea visa balene, elefanti, dinozauri si alte animale mari.

Daca esti insarcinata si visezi sexul copilului, inseamna ca esti preocupata de sexul copilului. Este absolut normal sa te intrebi daca vei avea un baiat sau o fata. De altfel, atunci cand esti insarcinata si ceilalti afla despre asta vei fi intrebata adesea daca va fi baiat sau fata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.